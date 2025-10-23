Smartfony Redmi K90 zadebiutowały. Nie tylko moc, ale też dźwięk

Premiera smartfonów Redmi K90 i Redmi K90 Pro Max już za nami. Nowe urządzenia zapowiadają się na smaczny kąsek.

Jak wygląda specyfikacja Redmi K90 Pro Max?

Miesiąc temu zadebiutowały smartfony z linii Xiaomi 17, które wyraźnie czerpią z najnowszych iPhone’ów. W przypadku Redmi K90 Pro Max, a także Redmi K90, podobieństwo do produktów Apple również jest widoczne, aczkolwiek w tym przypadku też raczej nikt nie pomyli ich z produktami z Cupertino.

Redmi K90 Pro Max wyposażony jest w spory, 6,9-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2608 x 1200 pikseli, maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności do 3500 nitów. Wypada wspomnieć o technologii Eye Protection 3.0, której zadaniem jest ochrona oczu użytkownika przy słabym oświetleniu, i o rozwiązaniu Circular Polarized Light 2.0, redukującym odblaski i zmęczenie mogące pojawić się podczas dłuższych sesji ze smartfonem.

Sercem urządzenia jest mocarny procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, któremu towarzyszy 12 lub 16 GB RAM (LPDDR5X), a także 256 GB, 512 GB lub 1 TB przestrzeni na dane (UFS 4.1). Wysoką wydajność w grach ma zapewnić dodatkowy układ graficzny D2 oraz rozbudowany system chłodzenia.

fot. Redmi

Główny, umieszczony z tyłu aparat, to Light Fusion 950 50 Mpix. Tuż obok znajduje się aparat ultraszerokokątny OV50M 50 Mpix, a także teleobiektyw Samsung JN5 50 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym. Jeśli zastanawia Was dodatkowy element umieszczony na wyspie, spieszę dodać, że mamy do czynienia z głośnikiem „Sound by Bose”. Łącznie smartfon oferuje aż trzy głośniki.

Redmi K90 Pro Max ma akumulator o pojemności 7560 mAh z obsługą ładowania przewodowego 100 W i bezprzewodowego 50 W. Dostępne jest również ładowanie zwrotne o mocy 22,5 W. Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego HyperOS 3, który oparty jest na Androidzie 16. Obudowa może pochwalić się certyfikatem IP68.

fot. Redmi

Co oferuje Redmi K90?

Osoby, które zdecydują się kupić Redmi K90, otrzymają smartfon z 6,59-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 2510 x 1156 pikseli, maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności do 3500 nitów. Do tego dochodzi procesor Snapdragon 8 Elite, 12 lub 16 GB RAM oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB na dane.

Ponadto Redmi K90 oferuje główny aparat Light Hunter 800 50 Mpix, aparat ultraszerokokątny 8 Mpix i teleobiektyw 50 Mpix z 2,5-krotnym zoomem optycznym, natomiast z przodu znalazł się aparat 20 Mpix. Na pokładzie nie zabrakło miejsca dla akumulatora o pojemności 7100 mAh z przewodowym ładowaniem 100 W, a także zapowiedzią dodania ładowania zwrotnego 22,5 W wraz z aktualizacją oprogramowania planowaną na listopad.

Co prawda z tyłu obudowy nie znajdziemy dodatkowego, trzeciego głośnika, ale Redmi K90 ma dwa głośniki zestrojone przez firmę Bose. Obudowa może się pochwalić certyfikatem IP68, a to wszystko pracuje pod kontrolą HyperOS 3, który oparty jest na Androidzie 16.

fot. Redmi

Redmi K90 i Redmi K90 Pro Max – cena i dostępność

Oba smartfony obecnie sprzedawane są w Chinach, aczkolwiek istnieje spore prawdopodobieństwo, że zawitają także do Polski. Należy jednak oczekiwać, że niekoniecznie pod marką Redmi.

Ceny Redmi K90 (12/256 GB) startują od 2599 juanów (równowartość około 1327 złotych). Z kolei za model Redmi K90 Pro Max w wersji 12/256 GB trzeba zapłacić 3999 juanów (około 2043 złotych).