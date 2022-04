Przeglądarka Opera dla fanów kryptowalut trafia na iPhone’y

Trzeba przyznać, że twórcy przeglądarki Opera niekoniecznie lubią podążać utartymi ścieżkami. Widać to zarówno w przypadku ich głównego produktu, jak i pobocznych projektów. Teraz jedna z ciekawszych aplikacji dostępna jest również na urządzeniach działających pod kontrolą iOS.

Przeglądarka stworzona z myślą o fanach kryptowault

Jak przed chwilą wspomniałem, twórcy przeglądarki Opera nie boją się eksperymentów i starają się wyróżnić na nieco skostniałym rynku. W ich głównej przeglądarce otrzymujemy funkcje, których trudno szukać w przypadku innych dużych graczy, a to wszystko bez konieczności instalowania rozszerzeń.

Co więcej, firmie najwidoczniej przestała wystarczać główna przeglądarka internetowa, która skierowana jest do możliwie jak największej grupy potencjalnych odbiorców. W 2019 roku została bowiem wydana przeglądarka internetowa przeznaczona dla graczy, ale to nie było ostatnie słowo twórców. Kolejnym interesującym projektem okazała się inicjatywa „Crypto Browser Project”.

Jak sama nazwa sugeruje, mamy do czynienia z przeglądarką zaprojektowaną z myślą o krypto-entuzjastach. Aplikacja w wersji beta została wprowadzona na początku tego roku na trzech platformach – Windows, macOS i Android.

Co znajdziemy w Opera Crypto Browser? Według założeń otrzymujemy przeglądarkę internetową, która zapewnia użytkownikom bezpośredni i bezproblemowy dostęp do Web3. Jednym z ciekawszych elementów jest rozwiązanie Crypto Corner, czyli prosty agregator wiadomości z informacjami o tematyce blockchainowej, wycenami aktywów kryptograficznych, newsami dotyczącymi opłat, a nawet podcastami o kryptowalutach.

Ponadto jedną z kluczowych funkcji w przeglądarce Opera Crypto Browser jest wbudowany i niepowierniczy portfel o nazwie Crypto Wallet, który obsługuje ekosystemy blockchain Ethereum, Polygon i Celo. Portfel pozwala kupować kryptowaluty, a także wysyłać, odbierać i wymieniać tokeny. Zapewnia on również bezproblemowy i bezpośredni dostęp do zdecentralizowanych giełd, NFT opartych na sieci Web3 i aplikacji Dapps.

Opera Crypto Browser trafia w ręce właścicieli iPhone’ów

Dotychczas nietypowa przeglądarka, stworzona z myślą o fanach kryptowalut, była dostępna wyłącznie na urządzeniach działających pod kontrolą Androida, macOS i Windowsa.

Twórcy postanowili wreszcie nadrobić braki i dodać czwartą platformę. Aplikację Opera Crypto Browser mogą już pobrać użytkownicy iOS.