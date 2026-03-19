Nowe roboty koszące Ecovacs już w Polsce. Jest taniej niż się spodziewaliśmy

Na polskim rynku pojawiają się kolejne roboty koszące marki Ecovacs. Do wyboru są aż cztery nowe modele. W sklepach debiutuje też robot myjący okna.

Roboty koszące Ecovacs na 2026 rok już w Polsce

Na polskim rynku oficjalnie zadebiutowały cztery nowe roboty koszące i robot myjący okna Ecovacs, o których wspominaliśmy już w lutym 2026 roku, a teraz wreszcie możesz je kupić, aby zadbały o Twój ogród.

Trzy nowe modele z linii LiDAR Pro, a więc Ecovacs Goat O1200 LiDAR Pro, Goat O1600 LiDAR Pro oraz Goat O3000 LiDAR Pro, oferują automatyczną podkaszarkę TruEdge, która zadba o dokładne i równe skoszenie trawy wzdłuż krawędzi. Sprzęt korzysta z systemu nawigacji HoloScope 360, co zgodnie z deklaracją producenta ma sprawić, aby poruszanie się po trawniku oraz samo koszenie było precyzyjne.

Goat A3000 & A1600 LiDAR Pro (źródło: Ecovacs)

Ponadto modele te wspierane są systemem wykrywania przeszkód za pomocą AI. Z kolei Goat O800 RTK do nawigacji wykorzystuje technologię pozycjonowania satelitarnego RTK (Real-Time Kinematic). Nowe roboty koszące Ecovacs łączą się z aplikacją mobilną, za pomocą której można przeprowadzić szybką konfigurację, a także automatyczne lub zdalne mapowanie. Maszyny wykrywają i zapamiętują granice oraz odnajdują się w przestrzeni bez konieczności instalacji przewodów ograniczających.

Ceny nowych robotów koszących prezentują się następująco:

Goat O600 RTK – 3499 złotych,

Goat O1200 LiDAR Pro – 4299 złotych,

Goat A1600 LiDAR Pro – 6499 złotych,

Goat A3000 LiDAR Pro – 9499 złotych.

Warto wspomnieć, że najwyższy model Ecovacs Goat A3000 LiDAR Pro jest o 200 złotych tańszy w porównaniu do cen przekazanych podczas europejskiej premiery.

Robot do mycia okien Winbot W3 Omni – funkcje i cena w Polsce

W polskich sklepach debiutuje również flagowy robot myjący okna Winbot W3 Omni. Ecovacs twierdzi, że model ten zapewnia szczególnie wysoki poziom automatyzacji. Urządzenie oferuje technologię czyszczenia wzdłuż krawędzi, inteligentną funkcję spryskiwania, a także ulepszony system nawigacji.

Winbot W3 Omni (źródło: Ecovacs)

Nowy robot do mycia okien jest sprzedawany wraz ze stacją, która automatycznie czyści podkładki do mycia, co sprawia, że użytkownik ma jeszcze mniejszy kontakt z brudną wodą. Cena nowego robota do mycia okien Ecovacs Winbot W3 Omni została ustalona na 2999 złotych.