Smartwatch Samsung Galaxy Watch FE dostępny w Polsce. Jest promocja na start

Smartwatch Samsung Galaxy Watch FE został oficjalnie zaprezentowany 13 czerwca 2024 roku i zgodnie z zapowiedziami sprzed dwóch tygodni, dziś trafił do sprzedaży w Polsce. Producent przygotował promocję na start, która może skutecznie zachęcić Was do jego zakupu.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch FE – specyfikacja

Formalnie Galaxy Watch FE to pierwszy smart zegarek producenta z serii FE, w skład której wchodzą również smartfony (jak Galaxy S23 FE), tablety (Galaxy Tab S9 FE i Galaxy Tab S9 FE+) oraz słuchawki (Galaxy Buds FE). Nieformalnie jest to natomiast nowe wcielenie modelu Galaxy Watch 4, który w 2021 roku cieszył się ogromną popularnością.

Zegarek wyposażony jest w 1,2-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 196×196 pikseli z funkcją Always On Display, który pokrywa szkło szafirowe. Wielkość obudowy to 40 mm. Ma on również na pokładzie dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 1,18 GHz oraz 1,5 GB RAM i 16 GB wbudowanej pamięci (z czego do dyspozycji użytkownika pozostaje niespełna 8 GB).

źródło: producent

Samsung Galaxy Watch FE oferuje między innymi ponad 100 trybów sportowych, funkcję monitorowania pracy serca (potrafi wykryć zbyt wysoki i niski puls oraz nieregularny rytm) i możliwość wykonania EKG. Ponadto umożliwia wykonanie analizy składu ciała, a także monitorowanie snu z podziałem na fazy i jego dokładną analizą.

Ważną funkcją urządzenia jest też wykrywanie upadków i automatyczne wzywanie pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba. Do łączności ze smartfonem wykorzystywana jest technologia Bluetooth 5.3. Producent podaje, że czas pracy na jednym ładowaniu sięga 40 godzin (bez korzystania z Always On Display).

Warto też wspomnieć, że zegarek pracuje pod kontrolą systemu Wear OS by Google i ma moduł NFC, dzięki czemu można płacić za jego pomocą z wykorzystaniem Google Pay. Do dyspozycji użytkowników pozostaje również obsługa GPS, Glonass, Galileo i Beidou.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch FE – cena i promocja na start

W momencie premiery producent nie podał sugerowanej ceny tego modelu. Dziś dowiedzieliśmy się, że będzie sprzedawany za 899 złotych, ale z okazji rynkowej premiery przygotowano promocję, dzięki której kupicie go za 749 złotych. Oferta obowiązuje do 7 lipca 2024 roku.

źródło: Samsung

Zegarek kupicie już w oficjalnym sklepie internetowym Samsunga oraz sieciach RTV Euro AGD, oleole.pl, Media Expert, Media Markt, Komputronik, Vobis i x-kom. To linki afiliacyjne, korzystając z nich, wspieracie naszą działalność – dziękujemy!