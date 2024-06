YouTube chce wiedzieć, co ekscytuje użytkowników. To jednak tylko jedna z nowości

YouTube wystartował z testami kilku nowych funkcji. Wśród nich znajduje się nowy przycisk, którym użytkownicy będą mogli wskazać, że coś szczególnie ich ekscytuje. Spójrzmy, na czym konkretnie to polega i co jeszcze mają w planach właściciele tej platformy.

Niedawno pisaliśmy, że YouTube umożliwi dodawanie notatek do filmów, a do tego coraz poważniej eksperymentuje ze sztuczną inteligencją. Niespełna miesiąc temu na YouTubie pojawiły się też gry, a to wciąż nie wszystko – w sieci można znaleźć liczne doniesienia o planowanych nowościach.

Wskazuj sam, na co jest „hype”

„Hype” – to nowy przycisk, który pojawił się tuż obok tych służących do lajkowania i udostępniania materiałów w serwisie YouTube. Póki co widzą go tylko wybrani użytkownicy w Brazylii, Turcji i na Tajwanie, ale niewykluczone, że nowinka trafi też do innych krajów.

Przycisk pojawia się wyłącznie przy filmach, które zostały opublikowane w ciągu ostatnich siedmiu dni przez twórców posiadających mniej niż 500 tysięcy subskrybentów. „Hype” ma bowiem w szczególności „pomóc mniejszym twórcom w uzyskaniu wsparcia społeczności i w dotarciu do nowych odbiorców”, jak podano na stronie pomocy Google.

Dla tych „ekscytujących materiałów” utworzona zostanie nowa sekcja. Będzie ona niezależna od istniejącej już karty „Na czasie”.

Lubisz, gdy YouTube Cię usypia? Ta nowa funkcja jest dla Ciebie

To nie wszystko, co planuje ekipa rozwijająca YouTube’a. Szykuje także nowinkę dla osób, które lubią zasypiać przy ekranie. To prosta i znana od lat, ale nieobecna dotąd w tej aplikacji funkcja wyłącznika czasowego.

W testowej wersji aplikacji YouTube na Androida pojawiły się wzmianki o tej funkcji, która najpewniej pozwoli po prostu na ustawienie czasu, po którym odtwarzanie samoczynnie się zatrzyma. W aplikacji przeznaczonej dla systemu iOS nie odkryto podobnych poszlak, ale tam to nie problem, bo iPhone oddaje do dyspozycji użytkowników globalny timer pozwalający na automatyczne zakończenie odtwarzania niezależnie od platformy.

To wciąż nie wszystko

Kolejną testowaną nowinką jest automatyczne pobieranie Shortów. Mowa jest tu o uzupełnieniu funkcji Inteligentnego pobierania, która automatycznie i na bieżąco dodaje polecane filmy do biblioteki, umożliwiając oglądanie ich bez dostępu do internetu. To rozwiązanie, z którego mogą skorzystać jedynie abonenci pakietu YouTube Premium, korzystający równocześnie z tabletów lub smartfonów z Androidem.

Jakiś czas temu w aplikacji pojawiła się także funkcja normalizacji głośności. Wygląda na to, że już niebawem szeroko trafi ona również na telewizory i inne urządzenia z systemami Android TV lub Google TV. Pierwsi użytkownicy już zauważyli ją u siebie (przełącznik umożliwiający jej uruchomienie lub wyłączenie znajduje się w sekcji Ustawień pod ikoną koła zębatego).