Allegro wprowadza Allegro Delivery. Jakie z tego będziesz mieć korzyści?

To ma być ułatwienie dla sprzedających, jak i kupujących. Allegro Delivery jest programem, który w założeniach ma ujednolicić zasady i cenniki dla różnych form dostaw przesyłek. Skorzystają z niego abonenci pakietu Smart!.

Allegro Delivery – jeden, by wszystkimi rządzić

Allegro pozwala skorzystać z szerokiej gamy metod wysyłki, co jest jedną dużych zalet tej platformy e-commerce. Paczki mogą być transportowane przez kilka różnych firm kurierskich – do domów, automatów paczkowych i stacjonarnych punktów odbioru.

Z jednej strony taka elastyczność naprawdę może się podobać, z drugiej jednak powoduje pewne komplikacje, bo każdy operator ma swój cennik, swój regulamin i swój zestaw warunków (chociażby w związku z oznaczaniem paczek czy składania reklamacji).

Właśnie dlatego wystartował program Allegro Delivery. Ma on łączyć oferty dostaw różnych partnerów logistycznych i ujednolicać zasady dla wszystkich abonentów pakietu Smart!.

mat. prasowe

Całą obsługę procesu sprzedażowego (i odpowiedzialność) bierze na siebie Allegro. W aplikacji, w której sprzedajemy i kupujemy przedmioty, będziemy mogli także sprawdzać wszystkie informacje na temat dostawy, śledzić przesyłki i zdalnie otwierać skrytki automatów paczkowych (nie tylko One Boxów).

Współpraca, spójność, koordynacja i integracja

Program Delivery reguluje współpracę z poszczególnymi przewoźnikami, ujednolica cenniki i regulaminy oraz koordynuje i integruje usługi logistyczne. Dzięki temu sprzedawca (teoretycznie) ma zawsze kontakt z tym samym podmiotem, niezależnie od tego, jaką formę doręczenia wybierze nabywca, chociaż…

Początkowo program jest dość ograniczony, bo partnerów jest zaledwie dwóch: to One by Allegro oraz Orlen Paczka. Nawet taki duet zapewni jednak dostęp do blisko 18 tysięcy automatów i punktów odbioru oraz – naturalnie – dostaw kurierskich pod wskazany adres.

W dodatku, jak możemy przeczytać w notce prasowej, platforma zapowiada sukcesywne zwiększanie grona partnerów programu, by wspólnie pracować nad podnoszeniem jakości i efektywności dostaw.

mat. prasowe

We wspomnianej notce wymienione są także korzyści płynące z korzystania z tego ujednoliconego systemu. To między innymi: szybka wysyłka, wygodne harmonogramy dostaw, spójny cennik oraz ujednolicony proces reklamacji z 7-dniowym czasem rozpatrzenia.