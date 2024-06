Honor pokazał, jak sztuczna inteligencja może Cię ochronić. I to na dwa sposoby

Sztuczna inteligencja została już tak mocno wyeksploatowana przez marketingowców, że producenci muszą naprawdę się postarać, żeby dana technologia, w przypadku której wykorzystano AI, zrobiła na nas wrażenie. Honorowi to się udało. I to podwójnie.

Honor AI Defocus Eye Protection – sztuczna inteligencja zatroszczy się o oczy użytkowników

Pierwsza z zaanonsowanych na targach MWC 2024 w Szanghaju technologii to AI Defocus Eye Protection, która ma na celu ochronę wzroku użytkownika, jednak w zupełnie inny sposób niż powszechnie stosowane filtrowanie niebieskiego światła, które jest potencjalnie szkodliwe dla oczu człowieka.

AI Defocus Eye Protection jest reakcją na coraz większą liczbę przypadków krótkowzroczności spowodowanej długotrwałym wpatrywaniem się w ekran. Symuluje ona działanie okularów rozogniskowujących (ang. defocus glasses), które celowo wywołują kontrolowane rozogniskowanie w peryferyjnym polu widzenia przy jednoczesnym zachowaniu wyraźnego widzenia centralnego.

źródło: producent

Udowodniono, że takie okulary faktycznie działają i korzystanie z nich może zmniejszyć szanse na pojawienie się krótkowzroczności. AI Defocus Eye Protection imituje działanie okularów rozogniskowujących. Testy wykazały, że zmniejsza przejściową krótkowzroczność użytkowników średnio o 13° po czytaniu przez 25 minut, aczkolwiek niektórzy użytkownicy odczuli maksymalną redukcję o 75°.

AI Deepfake Detection zapobiegnie oszustwom

Podczas wydarzenia na targach MWC 2024 w Szanghaju firma zaanonsowała również technologię, która ma chronić użytkowników. Jest ona w stanie rozpoznawać tzw. deepfake’i, czyli sztucznie wytworzone materiały, które najczęściej wykorzystywane są w celu zmanipulowania człowieka (aby na przykład przekonać go do przekazania pieniędzy).

W praktyce może to być włożenie w usta znanej osoby słów, których nie wypowiedziała i takie zmanipulowanie ruchów warg, aby wydawało się, że naprawdę to mówi. Można też nałożyć czyjś wizerunek na inną osobę tak, aby wyglądało to bardzo naturalnie i wiarygodnie.

AI Deepfake Detection jest w stanie wykryć zmanipulowane materiały, analizując klatka po klatce różne informacje, takie jak kontakt wzrokowy, oświetlenie, klarowność obrazu i odtwarzanie wideo. Jeśli sztuczna inteligencja uzna, że wideo jest zmanipulowane (potrzebuje na to tylko 3 sekund), wyświetli komunikat na ekranie urządzenia.

źródło: producent

Honor podkreśla, że zarówno AI Defocus Eye Protection, jak i AI Deepfake Detection to technologie działające na urządzeniu, nie w chmurze, więc są dostępne również bez dostępu do internetu.