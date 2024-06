Aplikacja Blackmagic Camera wreszcie trafia na Androida, ale nie na każdego

Blackmagic Camera to aplikacja, która właśnie trafia w ręce posiadaczy niektórych smartfonów z Androidem. Program, za pomocą kamery smartfona, pozwala tworzyć filmy o profesjonalnym charakterze. Jakie telefony mogą z niej skorzystać?

Gdy smartfon zyskuje profesjonalne funkcje kamery

Blackmagic Camera to bezpłatna aplikacja na smartfony, dzięki której możliwe jest tworzenie filmów wideo. System pozwala na sterowanie kamerą cyfrową oraz dostosowanie zaawansowanych ustawień samodzielnie przez użytkownika.

Program autorstwa firmy Blackmagic Design, który swój debiut miał już przed rokiem, był dostępny wyłącznie na urządzeniach mobilnych opartych o system iOS. Teraz jego możliwości wreszcie trafiają do posiadaczy sprzętów z Androidem. Jak wynika z informacji udzielonych przez przedsiębiorstwo, został on skierowany do dość ograniczonego grona użytkowników – ma być dostępny dla modeli z serii Samsung Galaxy oraz Google Pixel.

Użytkownicy aplikacji na wybranych smartfonach opartych o Androida mają możliwość stworzenia nieco bardziej zaawansowanych treści, w porównaniu do standardowej, domyślnie zainstalowanej aplikacji aparatu. Opracowane w programie wideo można przekazywać i udostępniać.

Co potrafi aplikacja Blackmagic Camera?

Program oferuje wiele funkcji, które pozwalają na wykorzystanie aparatu smartfona do tworzenia profesjonalnych filmów. Użytkownicy znajdą w nim liczne elementy sterujące, do których dostęp jest prosty i intuicyjny, a dowodem na to jest interfejs typu HUD – znany z gier online.

Zamiast długiego, rozwijanego menu, w którym poszukiwanie ustawień jest czasochłonne, użytkownik może wybierać najważniejsze elementy sterujące w głównym oknie. Funkcje zostały rozmieszczone wzdłuż krawędzi ekranu w taki sposób, aby nie ograniczały podglądu tworzonych nagrań. Z kolei poziom poszczególnych parametrów można ustawiać poprzez przewijanie skali, widocznej w bocznym pasku.

Program pozwala na dostosowanie w wideo elementów, takich jak liczba klatek na sekundę, czas otwarcia migawki, czułość ISO czy też dostosowanie balansu bieli oraz poziomów dźwięku. Ponadto znajdziemy też histogram, ustawienia ostrości, kąt migawki, kod czasowy, a także linie pomocnicze. Użytkownicy mogą tworzyć nagrania w formatach pionowych lub 16:9 oraz w trybie ukrycia 16:9, który pozwala trzymać telefon w pionie.

Wszelkie filmy można przeglądać wewnątrz samej aplikacji – podgląd pozwala na sprawdzanie czasu trwania wideo, przesuwanie go w czasie za pomocą suwaka czy zapoznanie się z nazwą pliku. Opracowane treści można skierować do chmury Blackmagic lub ustawić automatyczną synchronizację.