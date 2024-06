Samsung Galaxy Watch FE oficjalnie zaprezentowany. Który mamy rok?

Smartwatch Samsung Galaxy Watch FE został oficjalnie zaprezentowany i jeszcze przed końcem tego miesiąca trafi do polskich sklepów. Co to dokładnie za model i czy są jakiekolwiek powody, by się nim zainteresować?

Samsung Galaxy Watch FE oficjalnie zaprezentowany

Od pewnego czasu już wiedzieliśmy, że nadciąga, a teraz doczekał się oficjalnej prezentacji. Samsung Galaxy Watch FE to pierwszy smartwatch z serii „Fan Edition” serwowany przez tego producenta. Spójrzmy na to, jak się prezentuje i jak przedstawia się jego specyfikacja.

Tak jak Samsung Galaxy Watch 6 i jego poprzednicy, nowy smartwatch ma okrągły wyświetlacz. To, co od razu rzuca się w oczy, nie jest jednak pozytywne. To szerokie ramki wokół tego ekranu. Efekt jest taki, że choć całe urządzenie jest spore, to sam panel ma średnicę tylko 1,2 cala (podobnie zresztą, jak miało to miejsce w poprzedniej generacji).

Dodam od razu, że jego rozdzielczość wynosi 396×396 pikseli, a technologia, na jaką postawił producent, to Super AMOLED. Uczciwie trzeba przyznać, że te ostatnie informacje ratują sytuację.

Solidny smartwatch, ale jak sprzed lat

Sercem zegarka jest dwurdzeniowy procesor Samsung Exynos W920 – ten sam, który stanowił bazę dla modeli Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 4, a równocześnie słabszy od jednostki W930 montowanej w Szóstce. Towarzyszy mu 1,5 GB RAM (tak jak w Piątce i Czwórce) oraz (też tak jak w Czwórce i Piątce) 16 GB pamięci masowej. System to, oczywiście, One UI 5 Watch.

fot. producenta

W środku urządzenia znalazło się także miejsce dla akumulatora o pojemności 247 mAh (nie pozwalającej spodziewać się obłędnie długiego czasu działania), czujnika BioActive z precyzyjnym pulsometrem, akcelerometru, żyroskopu, barometru, czujnika światła, odbiornika GPS oraz modułów Wi-Fi, Bluetooth 5.0 i NFC.

Ten ostatni moduł sprawia, że zegarkiem Galaxy Watch FE zapłacimy w sklepie. Na liście funkcji odnajdujemy także zdalne sterowanie aparatem i odtwarzaczem muzycznym, odnajdywanie telefonu, powiadomienia oraz dostęp do podstawowych aplikacji, takich jak kalendarz, alarm, prognoza pogoda, stoper czy minutnik.

W ten sposób dotarliśmy do monitorowania aktywności fizycznej. To właśnie to ma być najważniejszym zadaniem tego modelu. W tym celu zaoferuje ponad 100 trybów treningowych, zaawansowaną analizę biegu, personalizowane strefy tętna, wiadomości motywacyjne oraz sugestie dopasowane do użytkownika. Zegarek da też znać, gdy zauważy coś niepokojącego, a w nocy zajmie się monitorowaniem czasu i jakości snu.

Przy tym wszystkim smartwatch jest solidny i wodoszczelny – spełnia wymogi norm MIL-STD-810H, 5 ATM i IP68. Jego obudowa jest wykonana z aluminium, a wśród dostępnych kolorów odnajdujemy: czarny, różowozłoty i srebrny. Producent obiecuje też kolekcję nowych pasków.

Kiedy premiera?

Krótko mówiąc: Samsung Galaxy FE to model, który pod względem konstrukcji i podzespołów jest właściwie połączeniem Czwórki i Piątki, ale dokłada do tego funkcjonalność Szóstki. To, ile za taką osobliwość przyjdzie nam zapłacić, nie jest jeszcze jasne. Wiemy za to, że polska premiera rynkowa została zaplanowana na 26 czerwca 2024 roku.