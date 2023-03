Huawei oficjalnie zapowiedział premierę serii P60 i Mate X3!

Przyzwyczailiśmy się do tego, że musimy poczekać na nowe flagowce Huawei nieco dłużej. W tym przypadku oczekiwanie skończy się już wkrótce, bowiem producent oficjalnie zapowiedział premierę smartfonów z serii P60 oraz składanego Mate X3.

Jest oficjalna data premiery Huawei P60 i Mate X3

Seria Huawei P50 zadebiutowała dopiero pod koniec lipca 2022 roku, podczas gdy producent zaprezentował trzy poprzednie generacje smartfonów z tej linii w marcu. Okazuje się, że chiński gigant zamierza powrócić do tej tradycji, bowiem oficjalnie zapowiedział premierę rodziny P60 na 23 marca 2023 roku. Co więcej, razem z nią świat zobaczy też składany model Mate X3. W ciekawy sposób pokazuje to udostępniona przez firmę zapowiedź, którą możecie zobaczyć poniżej.

źródło: Huawei

Trójkątna fala symbolizuje Mate X3, który ma być bezpośrednim następcą Huawei Mate X2 z 2021 roku o podobnej konstrukcji, tj. z dwoma ekranami jak Galaxy Z Fold 4. Szczegółowa specyfikacja urządzenia nie jest jeszcze znana, ale wiemy że zaoferuje ono akumulator o większej pojemności niż poprzednik (4800 mAh vs 4500 mAh), który będzie można szybciej naładować (66 W vs 55 W). Ponadto smartfon otrzyma moduł składający się z trzech aparatów, a w obrębie zewnętrznego ekranu znajdzie się jeden. Do tego ma zapewnić też wsparcie dla łączności satelitarnej.

Co zaoferuje Huawei P60 (Pro)?

Druga fala na udostępnionej przez producenta grafice symbolizuje serię P60 – według nieoficjalnych grafik na tyle smartfonów znajdzie się sporych rozmiarów okrąg. W modelu P60 Pro producent umieści główny aparat z matrycą 50 Mpix i optyczną stabilizacją obrazu. Obok niego ulokują się 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 64 Mpix teleobiektyw peryskopowy, którego możliwości już poznaliśmy.

Ponadto P60 Pro zaoferować ma 6,6-calowy ekran o rozdzielczości 1440p z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 100 W i indukcyjnego 50 W, aparat z matrycą 32 Mpix na przodzie i obudowę z certyfikatem IP68. Huawei P60 otrzyma nieco skromniejsze wyposażenie, m.in. aparat 16 Mpix na froncie i standardowy teleobiektyw o niższej rozdzielczości.

Tak ma wyglądać Huawei P60 Pro (źródło: @RODENT950)

Należy jednak pamiętać, że informacje na temat specyfikacji smartfonów z serii P60 pochodzą ze źródeł o niezidentyfikowanej wiarygodności. Być może w najbliższym czasie najlepiej poinformowani leaksterzy zepsują niespodziankę – a jeśli nie, to wszystkiego dowiemy się już za mniej niż dwa tygodnie.