Jesteś za stary na ten smartwatch. Bemi Play to zegarek dla Twojego dziecka

Smartwatchy dla dorosłych jest co niemiara. Dla dzieci również dostępnych jest wiele zegarków, ale już zdecydowanie mniej. Każda premiera takiego urządzenia, które można kupić w renomowanym sklepie w Polsce, zasługuje więc na uwagę. Sprawdzamy zatem, co oferuje i ile kosztuje nowy Bemi Play.

Reklama

Bemi Play to smartwatch dla dziecka

Według ostatniego badania Digital Care, już ponad połowa dzieci ma smartwatch, smart band lub opaskę z funkcją telefonu. To pokazuje, że tego typu urządzenia cieszą się ogromną popularnością wśród rodziców w Polsce, dlatego nie dziwi, że marka Bemi również chce na tym skorzystać, wprowadzając dziś do sprzedaży nowy zegarek dla najmłodszych – model Play.

Rodzice kupują swoim dzieciom zegarki z funkcjami smart w trosce o ich bezpieczeństwo. Bemi doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego producent wyposażył nowy model Play w funkcję śledzenia lokalizacji z wykorzystaniem GPS i AGPS oraz LBS i WiFi. Ponadto opiekun może wyznaczyć „strefę bezpieczeństwa”, tzn. obszar, w obrębie którego dziecko może się poruszać – jeśli wyjdzie poza niego, rodzic natychmiast otrzyma powiadomienie na swój smartfon o tym zdarzeniu.

Kolejną funkcją, która ma za zadanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo, jest możliwość ustawienia listy kontaktów, z którymi może się ono komunikować. Jeśli inna osoba spróbuje skontaktować się z dzieckiem, opiekun dostanie powiadomienie o tym zdarzeniu i będzie mógł zweryfikować próbę połączenia. Tutaj warto dodać, że smartwatch umożliwia dodanie aż czterech opiekunów, dzięki czemu kontrolę nad urządzeniem może mieć więcej osób, co znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Bemi Play oferuje również specjalny przycisk SOS – jeśli dziecko przytrzyma go przez kilka sekund, opiekunowie otrzymają powiadomienie alarmowe. W takich sytuacjach przyda się funkcja podglądu obrazu z kamery i przesyłania dźwięku, ponieważ nowy smartwatch Bemi został wyposażony w aparat i mikrofon.

Chociaż dbanie o bezpieczeństwo dziecka to najważniejsze zadanie Bemi Play, to zegarek oferuje też inne funkcje, w tym licznik kroków i śledzenie dziennej aktywności, co ma zachęcić do aktywnego spędzania czasu, szczególnie że dodatkowym motywatorem jest system zbierania punktów i nagród. Z kolei w nocy aktywuje się funkcja śledzenia snu. Ponadto młodzi użytkownicy będą mogli grać w prostą grę matematyczną, korzystać z budzika, stopera i kalkulatora.

Smartwatch ma 1,69-calowy, kolorowy ekran oraz obudowę z certyfikatem IP67, który informuje o pyłoszczelności i wodoodporności. Zegarek został też wyposażony w akumulator o pojemności 720 mAh, lecz producent nie podaje czasu pracy na jednym ładowaniu. Do obsługi urządzenia służy aplikacja SeTracker2, dostępna bezpłatnie w Sklepie Google Play na Androida i Apple App Store na iOS.

Cena w Polsce – gdzie można kupić?

Najnowszy zegarek marki Bemi jest już dostępny w sklepach Media Expert i RTV Euro AGD w cenie 369 złotych. Do wyboru są aż trzy wersje kolorystyczne: czarna, niebieska, różowa (wszystkie w tej samej cenie).