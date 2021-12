Zegarki Bemi trafiły do Polski. Są niewiele droższe od opasek Xiaomi Mi Band

Jeśli lubimy nosić jakiś elektroniczny gadżet na nadgarstku, a nie przepadamy za formą opasek fitness, to zapewne nieraz przyglądaliśmy się ofercie tanich smartwatchy. Właśnie tego typu urządzenia trafiły teraz do sklepów dzięki firmie Bemi.

Cztery nowe zegarki Bemi w Polsce

Na polskim rynku oficjalnie pojawiła się marka Bemi. Najpierw zdecydowano się na premierę zegarków skierowanych do dzieci, a tym razem oferta producenta zwraca się ku nieco starszym użytkownikom, którzy cenią sobie regularne ćwiczenia i możliwość monitorowania aktywności fizycznej.

Bemi TER2

Do portfolio Bemi doliczone zostały więc modele zegarków Bemi TER2, Bemi ARI, Bemi KIX-M oraz Bemi Racer RC1. Ich wspólnymi cechami jest możliwość mierzenia spalanych kalorii oraz liczby zrobionych kroków oraz przebytego dystansu. Smartwatche wyposażono w szereg trybów sportowych (m.in. bieganie i jazda na rowerze), pozwalających na dostosowanie programu do potrzeb użytkownika. Modele ARI i KIX-M umożliwiają również uprawianie sportów wodnych – spełniają normę IP68, co oznacza, że są odporne na wodę, pył oraz kurz.

Oprócz powyższych funkcji, smartwatche Bemi mają wbudowane czujniki umożliwiające monitoring ciśnienia oraz poziomu natlenienia krwi, wraz z opcją śledzenia snu. Dodatkowo, modele Bemi TER2 i Bemi KIX-M potrafią czuwać nad cyklem menstruacyjnym kobiet.

Bemi Racer RC1

Wszystkie zegarki marki Bemi są kompatybilne z systemami operacyjnymi Android 4.4 oraz iOS 8 lub nowszymi. Smartwatche z poziomu telefonu komórkowego steruje się za pomocą aplikacji, dostępnych do pobrania w App Store oraz Google Play Store. Urządzenia wyposażone są w system łączności Bluetooth oraz zyskały wyświetlacze IPS o rozdzielczości 240×240 pikseli – niezależnie od średnicy lub przekątnej ekranu.

Specyfikacja nowych zegarków Bemi

W skrócie, przedstawiamy Wam podstawową specyfikację i funkcje czterech smartwatchy Bemi, wraz z ich cenami:

Bemi TER2 (ekran 1,4″, procesor Realtek RTL8762C, bateria 160 mAh, IP67, alarm, funkcja monitorowania cyklu menstruacyjnego i temperatury ciała, stoper) – za 178 złotych;

(ekran 1,4″, procesor Realtek RTL8762C, bateria 160 mAh, IP67, alarm, funkcja monitorowania cyklu menstruacyjnego i temperatury ciała, stoper) – Bemi ARI (ekran, 1,3″, procesor Nordic NRF52832, 64 MB pamięci RAM, bateria 170 mAh, IP68, kontrola muzyki z telefonu, prognoza pogody, przypomnienia o braku aktywności, stoper) – w wersji czarnej, złotej i srebrnej za odpowiednio 158 złotych, 198 złotych i 208 złotych;

(ekran, 1,3″, procesor Nordic NRF52832, 64 MB pamięci RAM, bateria 170 mAh, IP68, kontrola muzyki z telefonu, prognoza pogody, przypomnienia o braku aktywności, stoper) – w wersji czarnej, złotej i srebrnej Bemi KIX-M (ekran 1,3″, procesor Goodix GR5515 i procesor audio Appotech CW6693D, wbudowana pamięć 512 MB, bateria 240 mAh, IP68, odtwarzacz muzyki, alarm, monitorowanie cyklu menstruacyjnego, stoper) – za 248 złotych ;

(ekran 1,3″, procesor Goodix GR5515 i procesor audio Appotech CW6693D, wbudowana pamięć 512 MB, bateria 240 mAh, IP68, odtwarzacz muzyki, alarm, monitorowanie cyklu menstruacyjnego, stoper) – za ; Bemi Racer RC1 (ekran 1,3″, procesor Realtek RTK8762, 64 MB pamięci wewnętrznej, bateria 200 mAh, IP67, budzik, przypomnienia o braku aktywności, lokalizacji telefonu, stoper) – za 238 złotych.

Modele TER2, ARI, KIX-M oraz Racer RC1 dostępne są m.in. w sklepach online sieci Media Markt, Media Expert oraz RTV EURO AGD.