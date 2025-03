Honor Watch 5 Ultra zaprezentowany. Tytan, EKG i nie tylko – prawdziwy smartwatch premium

Podczas tegorocznych targów MWC Honor zaanonsował swój pierwszy smartwatch z przyrostkiem „Ultra”. Nowy zegarek ma być mocno zaktualizowaną wersją modelu Honor Watch 4 Pro, zaprezentowanego w październiku 2023 roku. Co oferuje ten sprzęt i jakie jeszcze produkty pokazała chińska marka?

Nowy Watch 5 Ultra został wyposażony w ośmiokątną kopertę wykonaną ze stopu tytanu klasy 5, co wyróżnia go na tle innych zegarków tego producenta – w przypadku Honor Watch 5 konstrukcja została wykonana z aluminium, a Honor Watch 4 Pro ze stali. Nowy smartwatch ma 46,4 mm szerokości i 11,4 mm grubości, zaś jego masa sięga 51,8 gramów bez paska.

Producent wyposażył najnowszy model zegarka w okrągły wyświetlacz OLED o średnicy 1,5 cala (466×466 pikseli), który został zwieńczony szafirowym szkłem, stanowiącym ochronę przed zarysowaniami. Honor zdecydował się też na zastosowanie panelu w technologii LTPO ze zmienną częstotliwością odświeżania do 60 Hz i trybem Always On Display, a także obrotowej koronki, aby intuicyjnie poruszać się po interfejsie.

Smartwatch Honor Watch 5 Ultra oferuje funkcję Quick Health Scan, która zapewnia natychmiastowe odczyty parametrów EKG. Z kolei opcja Health Monitor Report odpowiedzialna jest za wygenerowanie podsumowania z całego dnia na temat zdrowia użytkownika. Ponadto sprzęt otrzymał dostęp łącznie do 100 trybów sportowych, w tym nowego trybu nurkowania z możliwością zanurzenia do 40 metrów.

Watch 5 Ultra został również wyposażony w akumulator o pojemności 480 mAh, co według deklaracji producenta ma pozwolić na około 15 dni pracy. Zegarek obsługuje ładowanie bezprzewodowe.

Honor podczas MWC 2025 pokazał też laptop Honor MagicBook Pro 14 z lekką obudową, a także tablet Honor Pad V9, który pierwotnie zaanonsowano w grudniu 2024 roku. Chińska marka zapowiedziała również wydłużenie wsparcia dla smartfonów do 7 lat.

Do Barcelony Chińczycy przywieźli też słuchawki douszne Earbuds Open z aktywną redukcją szumów i funkcjami opartymi o sztuczną inteligencję. Model ten obsłuży tłumaczenie z 15 języków w trzech trybach – współdzielonym, ekskluzywnym i symultanicznym. Słuchawki cechują się wodoodpornością (IP54) i mogą pracować na jednym ładowaniu do 6 godzin, a z etui ładującym łącznie 22 godziny.

