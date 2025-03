HMD ma telefony dla fanów FC Barcelony. A do tego wyjątkowe słuchawki

Firma HMD kontynuuje współpracę z klubem FC Barcelona, a jej najświeższymi owocami są dwa telefony dla miłośników aktualnego lidera La Ligi z Katalonii. Otwierają one całkiem długą listę nowości, jakimi fiński producent chwali się na targach MWC 2025.

Telefony HMD dla kibiców FC Barcelony

Pierwszym z dwóch telefonów dla fanów FC Barcelony jest HMD Barca Fusion, czyli specjalna edycja HMD Fusion z obudową, na której wygrawerowane zostały święcące w ciemności podpisy 11 piłkarzy – między innymi Roberta Lewandowskiego, ale swoje autografy złożyli również Marc-André ter Stegen, Jules Koundé, Raphinha, Dani Olmo, Pedri, Gavi, Fermín Lopez, Pau Cubarsí, Marc Casadó i Lamine Yamal.

HMD Barca Fusion (fot. HMD)

Poza odmienioną obudową urządzenie dociera do użytkowników także ze specjalnym motywem wizualno-dźwiękowym, aplikacją FC Barcelona oraz kilkoma niespodziankami. Przy tym wszystkim zachowuje specyfikację oryginału, na czele z procesorem Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, akumulatorem 5000 mAh z ładowaniem 33 W, wyświetlaczem HD+ o przekątnej 6,56 cala, aparatem głównym o rozdzielczości 108 Mpix, łącznością 5G oraz konstrukcją podatną na modyfikacje i ułatwiającą ewentualne naprawy.

W parze z nim zadebiutował telefon HMD Barca 3210 dla zwolenników klasycznych rozwiązań. Urządzenie wyposażone w moduł 4G, aparat 2 Mpix i akumulator 1450 mAh zostało wzbogacone o 12 niestandardowych tapet FC Barcelona, zmodyfikowaną grę Snake i kilka innych ciekawostek, a całość zamknięto w obudowie nawiązującej do barw klubowych i zawierającej herb z tyłu. Wraz ze specjalną edycją Fusion model ten trafi do sprzedaży w kwietniu 2025 roku.

HMD Barca 3210 (fot. HMD)

Więcej klasycznych telefonów HMD – dwa muzyczne, jeden z klapką

Podczas targów MWC 2025 zaprezentowane zostały także muzyczne telefony HMD 130 Music i HMD 150 Music. To kolejne klasyczne urządzenia – tym razem jednak wyróżniające się obecnością mocnych głośników z tyłu, radia FM i portów mini jack. Z kolei akumulatory o pojemności 2500 mAh mają sprawiać, że muzyka nie skończy się w najmniej odpowiednim momencie.

Oba telefony zostały też wyposażone w 2,4-calowe wyświetlacze QVGA, łączność Bluetooth 5.0 i system S30+, a HMD 150 Music dorzuca do tego jeszcze aparat z lampą błyskową. Te telefony – promowane raczej jak współczesne odtwarzacze MP3 – także pojawią się na rynku w kwietniu.

HMD 150 Music (fot. HMD)

Na tym producent nie kończy, gdyż zaprezentował również model HMD 2660 Flip z klapką. Urządzenie zostało wyposażone w dwa wyświetlacze – wewnętrzny o przekątnej 2,8 cala oraz 1,77-calowy panel na pokrywie. Ma też na pokładzie akumulator o pojemności 1450 mAh, aparat 0,3 Mpix i system S30+. Ma to być ponoć strzał w dziesiątkę dla osób zainteresowanych klasycznymi rozwiązaniami w stylowym wydaniu.

HMD 2660 Flip (fot. HMD)

Oto HMD Fusion X1 – smartfon dla nastolatka

Jedną z bardziej intrygujących nowości fińskiego producenta jest smartfon HMD Fusion X1, stworzony z myślą o młodych użytkownikach. Ma stanowić rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą dać dzieciom smartfon, który pokochają, bez narażania ich na ryzyko związane z tym, co może ich spotkać w świecie online – jak czytamy w notce prasowej.

Z jednej strony jest to pełnoprawny smartfon, bazujący na modelu Fusion. Tak jak on, oferuje dostęp do internetu, aparat 108 Mpix, akumulator o pojemności 5000 mAh i modułowa konstrukcję. Dorzuca do tego jednak rozbudowany panel kontroli rodzicielskiej na poziomie systemu operacyjnego. Dzięki temu rodzice mogą monitorować i kontrolować dzieci w sieci, a także ustalać limity czasowe, śledzić lokalizację czy też na przykład blokować część funkcji w godzinach szkolnych.

HMD Fusion X1 (fot. HMD)

A na koniec… HMD Amped Buds – pierwsze słuchawki, którymi naładujesz smartfon

Poza telefonami zaprezentowane zostały także bezprzewodowe słuchawki HMD Amped Buds. Ich najbardziej charakterystyczną cechą jest (ważące 80 gramów) etui wyposażone w akumulator o pojemności 1600 mAh, który pozwala uzyskać nawet 95 godzin słuchania muzyki bez podłączania do zasilania, ale też umożliwia podładowanie telefonu w razie takiej potrzeby (poprzez kabelek lub bezprzewodowo, z wykorzystaniem technologii Qi2).

HMD Amped Buds (fot. HMD)

Czas pracy bez etui dochodzi do 8 godzin lub 4 godzin z aktywnym ANC, czyli aktywną redukcją hałasu z otoczenia. Producent zachwala też 10-milimetrowe przetworniki, mikrofony z ENC, obecność equalizera oraz konstrukcję odporną na wodę (w klasie IP54).

Słuchawki wejdą do sprzedaży w Polsce w drugiej połowie 2025 roku. Ich cena zaś została ustalona na 199 euro (równowartość ~830 złotych).