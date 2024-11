Honor Watch 5 trafił do Europy. Świetny czas pracy, a cena?

Czas pracy smartbandów i smartwatchy nie zawsze pokrywa się z tym, co deklaruje producent. Częściowo jest to skutek mocno optymistycznie zarysowanych parametrów technicznych. Honor Watch 5 na pierwszy rzut oka nie robi wrażenia swoją baterią – diabeł jednak tkwi w szczegółach.

Specyfikacja Honor Watch 5

Honor Watch 5 w prostokątny ekran AMOLED o przekątnej 1,85 cala. Użytkownik może wybrać ponad 400 tarcz do personalizacji, a sama konstrukcja dostępna jest w trzech wersjach – z czarnym lub beżowym paskiem silikonowym lub skórzanym w zielonym odcieniu od zewnętrznej strony. Co się tyczy wytrzymałości na warunki atmosferyczne, koperta charakteryzuje się wodoodpornością na poziomie 5 ATM.

W kwestiach sportowych właściciel smartwatcha ma do wyboru 85 trybów, w tym 12 profesjonalnych treningów związanych z bieganiem, pływaniem czy jazdą na rowerze. Za precyzyjne odmierzanie lokalizacji na świeżym powietrzu odpowiada chip GPS AccuTrack.

Nie zabrakło tu też miejsca na moduł do pomiaru tętna czy pulsoksymetr, a za pomocą jednego kliknięcia możliwe jest zrobienie szybkiego badania zdrowia. W utrzymaniu ciała w nienagannej kondycji pomaga również obserwacja snu.

Honor Watch 5 (Źródło: Honor)

Jak się sprawy mają natomiast z akumulatorem? To krzemowo-węglowe ogniwo o łącznej pojemności 480 mAh – jest zatem większe od tego w Google Pixel Watch 3 w wersji 45 mm o 60 mAh, ale mniejsze o 44 mAh od baterii w Huawei Watch D2.

O dziwo jednak Honor nie musi podawać czasu pracy w dniach – dzięki zastosowaniu Turbo X Intelligent Power Management Watch 5 optymalizuje zużycie akumulatora i sprawia, że zegarek ma wytrzymać ponad 2 tygodnie (a konkretniej – do 15 dni) na jednym ładowaniu – i to bez ograniczania funkcjonalności i trybów oszczędzania energii. Jest to bardzo dobry wynik, który zawstydziłby niejednego rywala z tej półki cenowej.

Cena zegarka Honor Watch 5 w Europie

Póki co premiera nowego smartwatcha Honora odbyła się m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Niemczech. Koszt zegarka ustalono na 149 euro (~650 złotych) za wersję z silikonowym paskiem i 169 euro (~730 złotych) za wariant skórzany – obie z 64 MB RAM-u i 4 GB miejsca na dane.

Zważywszy na fakt, że można obecnie bez problemu kupić w Polsce poprzedni model z serii, Honor Watch 4, debiut w naszym kraju powinien być tylko kwestią czasu.