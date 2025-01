Nowe Honor Earbuds Open polubią ci, którzy chcą mieć kontakt z rzeczywistością

Znaczna część użytkowników słuchawek raczej oczekuje tego, by pozwalały im one choć w pewnym stopniu odciąć się od otoczenia zewnętrznego i w spokoju odprężyć przy ulubionych utworach lub filmie. Są jednak i tacy, którzy chęć posłuchania dobrej muzyki woleliby połączyć z możliwością pełnego kontrolowania otoczenia. Nowe Honor Earbuds Open mogą okazać się świetnymi słuchawkami właśnie dla tej drugiej grupy.

Honor Earbuds Open to słuchawki dla aktywnych, ale nie tylko

Marka Honor sukcesywnie poszerza portfolio swoich słuchawek true wireless. W ofercie producenta możemy znaleźć już chociażby potrafiące mierzyć temperaturę ciała Honor Earbuds 3 Pro, a także Honor Select LCHSE, czyli pchełki inspirowane kształtem nietypowych Huawei FreeClip.

Teraz producent zaprezentował nowe Honor Earbuds Open, które – jak ich nazwa wskazuje – cechują się otwartą konstrukcją, pozwalającą na jednoczesną konsumpcję treści i kontrolowanie otoczenia. Ponadto, dzięki pałąkom, które zawijają się na tył ucha, słuchawki te będą stanowić świetny wybór dla osób uprawiających sport, bowiem szansa na to, że wypadną one z uszu, jest naprawdę niewielka. Pałąki podtrzymujące mają być zaś na tyle cienkie, by nie przeszkadzać nawet osobom noszącym okulary.

Firma obiecuje tu przede wszystkim wysoką jakość dźwięku. W Honor Earbuds Open brzmienie reprodukowane jest przez duże, bo aż 16-milimetrowe, wielomagnesowe przetworniki dynamiczne z membranami kompozytowymi o wysokiej elastyczności. Mają one zapewniać głęboki (wręcz subwooferowy) bas i klarowne wysokie tony, a także dźwięk przestrzenny.

Co ciekawe, mimo takiej konstrukcji, Honor Earbuds Open oferują funkcję hybrydowej aktywnej redukcji hałasów, której działanie opiera się o zestaw trzech mikrofonów w każdej ze słuchawek. Śmiem jednak twierdzić, że w tym wypadku działanie ANC będzie raczej znikome.

Honor Earbuds Open (źródło: Honor)

Te same mikrofony, wraz z algorytmami wygłuszania, są również wykorzystywane przy połączeniach telefonicznych. Jeśli zaś chodzi o rozmowy telefoniczne, to Honor chwali się ochroną prywatności opartą o algorytmy AI, które generują odwrócone pole dźwiękowe na zewnątrz słuchawek tak, aby osoby postronne z boku nie słyszały rozmówcy.

Oprócz tego Honor EarBuds Open zostały wyposażone w tłumaczenie rozmów oparte – a jakże – o sztuczną inteligencję. Ta sama, jedna para słuchawek jest w stanie pełnić funkcję tłumacza w czasie rzeczywistym między dwoma osobami, umieszczając w uchu po słuchawce.

Za łączność odpowiada interfejs Bluetooth 5.2, a obecność trybu multipoint oznacza, że słuchawki bez problemu połączą się z dwoma urządzeniami jednocześnie. Jeśli zaś chodzi o czas pracy, to ogniwa zastosowane w Honor Earbuds Open mają pozwalać na nawet 6 godzin ciągłego odtwarzania muzyki, a dodatkowy akumulator w etui ładującym w teorii powinien wydłużyć czas pracy do 22 godzin.

Słuchawki Honor Earbuds Open – cena

Na ten moment nie mamy informacji na temat szerszej dostępności Honor Earbuds Open globalnie, w tym na polskim rynku. Słuchawki póki co zostały zaprezentowane tylko w Hongkongu oraz w Malezji.

Na tamtejszych rynkach ich cena to w przybliżeniu równowartość 155 dolarów amerykańskich, co w bezpośrednim przeliczeniu daje nam około 650 złotych. Trzeba przyznać otwarcie, że to dość sporo, ale jednocześnie w sprzedaży nie ma zbyt wielu słuchawek tego typu, przez co można powiedzieć, że Honor wypełnia nimi pewną niszę.

Poszukując alternatyw, które bez przeszkód można kupić w Polsce, na myśl przychodzą mi Baseus Eli Sport 1. Są one też przy okazji znacznie tańszą opcją.