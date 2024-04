Plus ma nowy zestaw do domowego internetu 5G. Wygląda oryginalnie

W ostatnim czasie Plus intensywnie reklamuje swój światłowód, ale niestety nie dociera on pod każdy adres w Polsce. Dla niektórych klientów jedynym wyjściem jest internet mobilny. W ofercie operatora pojawił się nowy zestaw, który umożliwia korzystanie z niego w miejscach, gdzie nie jest dostępny stacjonarny. Sprzęt wygląda… oryginalnie.

Czym jest domowy internet mobilny?

Mobilny internet domowy nie jest nowością – operatorzy od dłuższego czasu oferują taką opcję, ponieważ światłowód nie jest podciągnięty pod każdy adres (liczba takich miejsc będzie się jednak zmniejszać). Wcześniej wiele osób bez dostępu do łącza stacjonarnego korzystało z internetu mobilnego, sprzedawanego wraz z routerem przenośnym lub ze złączem USB, ale nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie.

Pojawienie się domowego internetu mobilnego w ofertach operatorów w Polsce było przełomowe, ponieważ w wielu lokalizacjach zapewnia on wyższy komfort (stabilniejsze połączenie) niż klasyczny (przenośny) mobilny. Szczególnie mowa tu o miejscach, w których nie ma dużego zagęszczenia stacji bazowych lub istnieje wiele przeszkód, zakłócających sygnał.

W ramach oferty klienci otrzymują antenę zewnętrzną oraz router domowy, podobnie jak przy łączu stacjonarnym. Modem zewnętrzny jest montowany przez techników w taki sposób, aby antena była skierowana wprost na najbardziej optymalną stację bazową, co powinno zapewnić najlepszą możliwą jakość mobilnej transmisji danych.

Nowy zestaw do internetu domowego 5G w ofercie Plusa

W ofercie tego operatora znajdziemy już niejeden zestaw, a teraz ich liczba się powiększyła, ponieważ dołączył do niej nowy. Składają się na niego zewnętrzny modem D-Link DWP-1010 oraz router D-Link M30 AX3000 Mesh. Umożliwia on korzystanie z technologii 5G o prędkości do 1 Gbit/s (5G Ultra), choć w praktyce taka prędkość jest bardzo trudna do osiągnięcia.

Modem D-Link DWP-1010 wyposażony jest w procesor Qualcomm SDX62 i jego konstrukcja spełnia standardy IP67, więc jest dostosowany do umieszczenia na zewnątrz. Router D-Link M30 AX3000 Mesh z kolei obsługuje Wi-Fi 6 AX3000 oraz oferuje port WAN i cztery porty LAN (wszystkie pięć o prędkości 1 Gbit/s).

źródło: Polkomtel

Ponadto router zapewnia szyfrowanie WPA3 i możliwość udostępnienia sieci Wi-Fi dla gości oraz ustawienia kontroli rodzicielskiej i serwera VPN. Można do niego też podłączyć dodatkowe urządzenia D-Link M30, aby objąć zasięgiem Wi-Fi każdy zakątek domu.

Cena zestawu D-Link DWP-1010 + D-Link M30 AX3000 Mesh w Plusie

Cena zestawu zależy od kwoty abonamentu – im on wyższy, tym cena niższa. Opłatę można rozłożyć na 12, 24, 36 i 48 rat.