Qualcomm rozpycha się na rynku procesorów do laptopów. Oto nowy Snapdragon X Plus

Qualcomm postanowił zawalczyć o kawałek kolejnego tortu. Największy (lub prawie największy, w zależności od okresu) producent procesorów do smartfonów i tabletów zaprezentował dziś nowy układ, przeznaczony do komputerów przenośnych – Snapdragon X Plus.

Co oferuje nowy procesor Qualcomm Snapdragon X Plus? (specyfikacja)

To już drugi układ amerykańskiego przedsiębiorstwa, przeznaczony do komputerów osobistych. Pierwszym był Snapdragon X Elite, który jest obecnie najwyżej pozycjonowanym chipsetem w ofercie tej firmy. Najnowszy Snapdragon X Plus lokuje się nieco niżej, ale to wciąż bardzo wydajna jednostka. Do jego produkcji wykorzystywany będzie 4-nm proces technologiczny.

Producent deklaruje, że ma on o nawet 37% szybsze CPU w porównaniu do konkurencji, a przy tym pobiera o nawet 54% mniej energii. To dane bazujące na testach GeekBench 2024 Mult-Thread na komputerach z systemem Windows 11, przeprowadzone w marcu 2024 roku. CPU składa się z 10 rdzeni Oryon o częstotliwości taktowania do 3,4 GHz i 42 MB Cache.

Układ ma bez żadnego zająknięcia poradzić sobie też z obsługą zadań wykorzystujących sztuczną inteligencję dzięki Hexagon NPU o wydajności do 45 TOPS. Wśród przykładów wymieniono generowanie kodu w Visual Studio Code od Codegen, generowanie muzyki w Audacity przy użyciu sztucznej inteligencji Riffusion na urządzeniu oraz generowanie napisów na żywo w OBS Studio w 100 różnych językach.

źródło: producent

Wydajność CPU i NPU jest szczególnie podkreślana przez producenta, ale informuje on, że użytkownicy będą również zadowoleni z GPU Adreno „klasy premium” o wydajności do 3,8 TFLOP, ponieważ ma ono zapewnić „oszałamiającą wydajność graficzną”. Amerykanie nie pokusili się jednak o użycie słowa „gaming”, co daje do zrozumienia, że laptopy z tym chipsetem raczej nie będą kierowane do graczy.

Wygląda na to, że układ będzie montowany w komputerach osobistych, przeznaczonych do pracy i rozrywki w postaci oglądania filmów i seriali oraz grania w gry z mniejszymi wymaganiami względem GPU. Mocną stroną ma być również łączność, bo chipset obsłuży 5G (pobieranie do 10 Gbit/s, wysyłanie do 3,5 Gbit/s), a także Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E i Wi-Fi 6.

Ponadto Snapdragon X Plus obsłuży pamięci LPDDR5X (do 64 GB), UFS 4.0, NVMe SSD i SD v3.0, pojedyncze aparaty o rozdzielczości 64 Mpix i duety 36 Mpix oraz nagrywanie w 4K HDR, a także ekrany wbudowane UHD120 HDR10 i do trzech ekranów zewnętrznych UHD60 HDR10 (lub dwa 5K60).

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Kiedy na rynku pojawią się pierwsze komputery z nowym Snapem?

Amerykanie poinformowali, że globalni producenci laptopów powinni wprowadzić pierwsze modele na rynek w połowie 2024 roku. Nie wymienili jednak żadnego z nazwy.