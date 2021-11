Producenci raczej niechętnie przyznają się do porażki – zazwyczaj dopiero wtedy, gdy znajdą się pod ścianą i nie mają wyjścia. Nokia postanowiła jednak sowicie wynagrodzić niedotrzymanie złożonej w przeszłości obietnicy – klienci mogą bowiem kupić jej nowe smartfony za pół ceny!

Smartfony Nokia miały otrzymywać wzorowe wsparcie

Jedną z najmocniejszych stron smartfonów fińskiej marki od początku miało być regularne i długie wsparcie. Praktyka pokazała jednak, że różnie z tym bywa, na co prawdopodobnie miał wpływ m.in. fakt, że oferta firmy zaczęła się mocno rozrastać – przygotowanie aktualizacji dla tak dużej liczby to ogromne i przy okazji też kosztowne przedsięwzięcie.

fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl

Warto tu jednak wspomnieć, że w przeszłości pojawiły się dane, według których fińska marka mimo wszystko wypada w aspekcie wsparcia lepiej niż jej konkurencja, aczkolwiek w ostatnim czasie wielu producentów zapowiedziało ogromne zmiany w polityce aktualizacji (m.in. Samsung, Google, OPPO i vivo). Niestety, nie dysponujemy świeższymi danymi, które pokazałyby, jak sytuacja wygląda obecnie.

Nokia nie dotrzyma słowa, dlatego daje 50% rabatu na swoje smartfony

HMD Global wkrótce po udostępnieniu Androida 11 przez Google opublikowało harmonogram aktualizacji dla smartfonów marki Nokia. Po kilku miesiącach go jednak zrewidowano, w efekcie czego Android 11 dla modelu Nokia 9 PureView został przesunięty z drugiego na trzeci kwartał 2021 roku.

Ogłoszenie o opóźnieniach w udostępnieniu aktualizacji do najnowszego do niedawna Androida nie spodobało się użytkownikom. Teraz na dodatek okazuje się, że ex-flagowa Nokia 9 PureView, która zadebiutowała w lutym 2019 roku, jednak nie otrzyma aktualizacji do Androida 11, pomimo wcześniejszych zapowiedzi.

Producent informuje, że zdecydowano się nie wydawać uaktualniania, ponieważ niezgodności między aparatem a oprogramowaniem doprowadziłyby do pogorszenia komfortu obsługi, co nie spełniałoby wysokich standardów marki. Jednocześnie zapewniono, że smartfon wciąż będzie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń.

Firma przygotowała jednak ofertę dla klientów, którzy chcieliby przejść na system Android 11 – oferuje 50% zniżki na smartfon Nokia XR20 lub inne urządzenie z serii Nokia X, zależnie od dostępności w danym regionie.

Aby otrzymać rabat na nowy smartfon, należy na specjalnej stronie internetowej wypełnić formularz, w którym trzeba podać adres e-mail i numer IMEI swojego egzemplarza modelu 9 PureView.