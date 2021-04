Nokia wyprowadza mocne uderzenie: aż sześć nowych smartfonów i słuchawki. Najdroższe bez ładowarek

Dzisiejsza premiera smartfonowych nowości marki Nokia przyniosła prawdziwy wysyp nowych modeli, bowiem jest ich aż sześć. A do tego są jeszcze nowe słuchawki i operator wirtualny.

Nokia robi porządki i dzieli smartfony na serie C, G i X

HMD Global postanowiło wyprowadzić naprawdę mocne uderzenie w kierunku niskiej i średniej półki smartfonowego rynku, wysyłając do boju aż sześć modeli. Dlaczego tak dużo? Najprawdopodobniej dlatego, że to początek nowego podejścia do oferty u tego producenta.

Linie smartfonów zostały wyraźnie podzielone na trzy segmenty, zwiastujące, na co może liczyć klient, kupując smartfon z daną literką w nazwie. By w żaden sposób nie zniekształcić przekazu HMD Global, w kwestii podziału oddajmy głos samemu producentowi:

Seria X: oferuje wyrafinowaną jakość i przeżycia, w których można się zakochać, trzyletnią gwarancję i w 100% biodegradowalne etui chroniące przed przypadkowymi upadkami i poślizgnięciami.

Seria G: innowacyjne funkcje w bardzo bezpiecznej obudowie, wspierane przez najdłuższą jak dotąd żywotność baterii.

Seria C: Nokia C10 i Nokia C20 – wygodne, wytrzymałe smartfony, które będą służyć przez lata.

Tyle pięknych słówek rodem z działu marketingu, pora na zderzenie z rzeczywistością. Seria X to katastrofalnie wycenione średniaki, seria G – ot typowi przedstawiciele najpopularniejszego segmentu rynku, a C to modele absolutnie podstawowe. Który opis jest dla Was bardziej czytelny – wybierzcie sami. Przejdźmy do specyfikacji.

źródło: HMD Global

Nokia X10 i X20 – to mogłyby być smartfony z potencjałem, ale ktoś ustalający ceny wystawił je na pośmiewisko

W przekazanej informacji prasowej producent tak reklamuje najdroższe spośród zaprezentowanych smartfonów:

Główną rolę w portfolio Nokia odgrywają Nokia X20 i Nokia X10. Na swojej półce cenowej zapewniają wrażenia i jakość znacznie powyżej ich ceny. Oba zasilane są przez procesor Qualcomm Snapdragon 480 5G, który zapewnia wysoką wydajność i dostęp do globalnej sieci 5G.

Najistotniejszą zaletą smartfonów Nokia X10 i X20 będzie, z całą pewnością, system operacyjny. To Android 11 z programu Android One, gwarantujący wysoką stabilność i szybkie otrzymywanie aktualizacji. Jak zapewnia producent, seria Nokia X będzie wspierana poprawkami bezpieczeństwa i aktualizacjami systemu operacyjnego przez 3 lata.

Nokia X10 (źródło: HMD Global)

Na pokładzie znajdziemy również wyświetlacz Full HD o przekątnej 6,67 cala, optykę Zeiss, a w pudełku w 100% biodegradowalne etui ochronne. Niestety, dla ładowarki i zestawu słuchawkowego miejsca zabrakło.

Pozostałe dane dostępne są w specyfikacji technicznej:

Model Nokia X10 Nokia X20 System operacyjny Android 11 Android 11 Procesor Qualcomm Snapdragon 480 5G Qualcomm Snapdragon 480 5G Pamięć 6 GB/64 GB, 6 GB/128 GB, 4 GB/128 GB 6 GB/128 GB, 8 GB/128 GB Wyświetlacz 6,67 cala, Full HD+ 6,67 cala, Full HD+ Aparat główny 48 Mpix 64 Mpix Aparat ultraszerokokątny 5 Mpix 5 Mpix Aparat dodatkowy 2 Mpix (makro) 2 Mpix (makro) Aparat dodatkowy 2 Mpix (detekcja głębi) 2 Mpix (detekcja głębi) Aparat przedni 8 Mpix 32 Mpix Bateria 4470 mAh, 18 W (przewodowo) 4470 mAh, 18 W (przewodowo) Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 5, radio FM, NFC 5G, WiFi 5, radio FM, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0, jack 3,5 mm USB-C 2.0, jack 3,5 mm Wymiary 168,94×79,7×9,1 mm, 210 gramów 168,94×79,7×9,1 mm, 220 gramów Zabezpieczenie biometryczne czytnik linii papilarnych (bok urządzenia) czytnik linii papilarnych (bok urządzenia) Dodatkowe dedykowany przycisk Asystenta Google dedykowany przycisk Asystenta Google Norma odporności IP52 IP52 Czytnik microSD tak, hybrydowy tak, hybrydowy Wersje kolorystyczne zielona, biała brązowa, niebieska Cena, dostępność od 1499 złotych, od czerwca 2021 od 1799 złotych, od maja 2021



źródło: HMD Global

Nokia G10 i G20 czyli średnia półka według Finów

Biorąc pod uwagę ceny Nokii G10 i Nokii G20, mamy do czynienia z całkiem ciekawymi przedstawicielami dolnych partii średniej półki. To smartfony, których bateria powinna wystarczyć nawet na trzy dni użytkowania, a czysty Android z obietnicą trzech lat aktualizacji bezpieczeństwa i dwóch systemu operacyjnego to w tej półce cenowej coś zdecydowanie ponad standard. Smartfony zaprezentują go na wyświetlaczach o przekątnej 6,5 cala, z miejscem na przednią kamerkę w kształcie łezki.

Model Nokia G10 Nokia G20 System operacyjny Android 11 Android 11 Procesor MediaTek G25 MediaTek G35 Pamięć 3 GB/32 GB, 4 GB/64 GB 4 GB/64 GB, 4 GB/128 GB Wyświetlacz 6,5 cala HD+ 6,5 cala HD+ Aparat główny 13 Mpix 48 Mpix Aparat ultraszerokokątny Brak 5 MP Aparat dodatkowy 2 Mpix (makro) 2 Mpix (makro) Aparat dodatkowy 2 Mpix (detekcja głębi) 2 Mpix (detekcja głębi) Aparat przedni 8 Mpix 8 Mpix Bateria 5050 mAh, 10 W (przewodowe) 5050 mAh, 10 W (przewodowe) Łączność bezprzewodowa LTE, WiFi 4, radio FM LTE, WiFi 4, radio FM, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0, 3,5 mm jack USB-C 2.0, 3,5 mm jack Wymiary 164,9x76x9,2 mm, 194 gramy 164,9x76x9,2 mm, 197 gramów Zabezpieczenie biometryczne czytnik linii papilarnych (bok urządzenia) czytnik linii papilarnych (bok urządzenia) Dodatkowe dedykowany przycisk Asystenta Google dedykowany przycisk Asystenta Google Norma odporności IPX2 IPX2 Czytnik microSD niezależny niezależny Wersje kolorystyczne fioletowa, niebieska niebieska, biała Cena, dostępność od 629 złotych, od lipca 2021 od 769 złotych, od lipca 2021

Lepszy zestaw aparatów i obecność NFC, a także mocniejszy procesor jednoznacznie sugerują, że wybierając spośród tych dwóch smartfonów, warto dopłacić 140 złotych różnicy, by cieszyć się kompletniejszą specyfikacją we wciąż bardzo dobrej cenie.

Nokia G20 (źródło: HMD Global)

Tanio, taniej, Nokia C10 i C20

Dlaczego dysponując bardzo mocno ograniczonym budżetem, warto sięgnąć po Nokię serii C? Producent wskazuje na wyświetlacz 6,5 cala w rozdzielczości HD+, Androida 11 Go z cokwartalnymi aktualizacjami zabezpieczeń przez dwa lata i solidną obudowę, która sprawi, że niewymagający użytkownicy będą mogli korzystać z tych smartfonów naprawdę długo.

Model Nokia C10 Nokia C20 System operacyjny Android 11 Go Android 11 Go Procesor Unisoc SC7331e Unisoc SC9863a Pamięć 1 GB/16 GB, 1 GB/32 GB, 2 GB/16 GB 1 GB/16 GB, 2 GB/32 GB Wyświetlacz 6,5 cala, HD+ 6,5 cala, HD+ Aparat główny 5 Mpix 5 Mpix Aparat przedni 5 Mpix 5 Mpix Bateria 3000 mAh, 5 W (przewodowo) 3000 mAh, 5 W (przewodowo) Łączność bezprzewodowa 3G, WiFi 4, radio FM LTE, WiFi 4, radio FM Łączność przewodowa Micro USB 2.0, 3,5 mm jack Micro USB 2.0, 3,5 mm jack Wymiary 169,9×77,9×8,8 mm, 191 gramów 169,9×77,9×8,8 mm, 191 gramów Zabezpieczenie biometryczne brak brak Czytnik microSD niezależny niezależny Wersje kolorystyczne fioletowa, szara brązowa, ciemnoniebieska Cena, dostępność niedostępny w Polsce od 449 zł, od maja 2021

Nokia C20 (źródło: HMD Global)

Słuchawki i operator wirtualny

Premierom smartfonów towarzyszyły również słuchawki Nokia Lite Earbuds, które w Polsce dostępne będą w niebieskiej i czarnej wersji kolorystycznej w cenie 199 złotych. Ponadto HMD Global pochwaliło się również uruchomieniem mobilnego operatora wirtualnego – HMD Mobile. Jako pierwsi skorzystają z niego klienci z Wielkiej Brytanii – już w kwietniu 2021 roku.

źródło: HMD Global

Jak zapatrujecie się na nowości Nokii? Moim zdaniem Nokia C20 i Nokia G20 mogą przyciągnąć uwagę, zwłaszcza dzięki systemowi operacyjnemu, który w tej cenie powinien im zapewnić większą szybkość i stabilność interfejsu od konkurencji. Czy tak będzie w istocie – to zweryfikuje rynek.