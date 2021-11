Szykuje się przełom. Allegro testuje darmowe dostawy już od złotówki!

Najwyraźniej Allegro Smart! to za mało. Wybrani klienci serwisu aukcyjnego mogą testować darmowe dostawy produktów przy zamówieniach na kwotę 1 złotego. Duża rzecz!

Darmowa dostawa przy zakupie drobiazgów

Jedną z dość irytujących rzeczy podczas zakupów online jest sytuacja, w której mamy do nabycia jakąś niewielką, tanią rzecz i musimy zapłacić jej równowartość w postaci opłaty za dostawę. W takich okolicznościach dobieramy jeszcze kilka tańszych produktów, żeby nie przepalać środków.

Allegro Smart! staje się coraz bardziej popularne

Pewnym rozwiązaniem tego problemu jest Allegro Smart!, w którym robiąc zakupy za minimum 40 złotych, u wielu sprzedawców możemy liczyć na darmową dostawę do maszyny paczkowej lub punktu odbioru. Wybrani użytkownicy tego planu dostaną możliwość skorzystania z niższego pułapu, od którego zaczną się darmowe wysyłki.

Allegro podzieliło grupę testową na trzy grupy: z bezpłatną dostawą za zakupy powyżej 40 złotych, 30 złotych i 1 złotego. Firma w ubiegłym miesiącu sprawdzała już tego typu możliwości, bazując na zróżnicowanych progach darmowej dostawy.

Obniżona poprzeczka wartości zakupów nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami dla sprzedających. Allegro w ramach testów nie pobierze od nich żadnych opłat za przesyłkę Smart i pokryje koszt nadania takiego zamówienia, choć nie będzie się ono wliczać w rabat programu szybkich wysyłek.

Co ciekawe, testy dotyczą nie tylko pakunków przeznaczonych do wysłania przez maszyny paczkowe czy do punktu, ale również tych wysyłanych przez kuriera. Jeśli więc dostaliśmy dziś maila z zaproszeniem do testów, warto skorzystać! Okres próbny potrwa do 31 stycznia 2022 roku.

Całość wygląda jak próba obronienia swojej pozycji na rynku e-commerce w Polsce. Ostatnio Amazon wyszedł z propozycją naprawdę niskiej opłaty rocznej za darmowe dostawy ze sklepu, połączonej z ofertą Amazon Prime Video oraz Prime Gaming.