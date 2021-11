Biedronka wprowadza do oferty siedem nowych produktów marki Dragon Breath

Oferta Biedronki wzbogaciła się o kolejną porcję elektroniki. Do sklepów prawdopodobnie najpopularniejszego dyskontu w Polsce trafiły pierwsze urządzenia nowej marki Moevi, a także aż nowe produkty marki Dragon Breath.

Biedronka wprowadza do sklepów w całej Polsce siedem nowych produktów marki Dragon Breath

Nowe urządzenia gamingowe marki Dragon Breath są skierowane zarówno do początkujących graczy, jak i profesjonalistów. W sklepach Biedronka w całej Polsce dostępny jest już zestaw dla gracza 3w1, w skład którego wchodzi przewodowa klawiatura membranowa i mysz, a także podkładka. Według deklaracji producenta, żywotność klawiatury szacowana jest na nawet 8 mln uderzeń. Do tego oferuje ona 19 klawiszy z funkcją anti-ghostingu oraz – oczywiście – podświetlenie RGB.

źródło: mPTech

Z kolei mysz (optyczna; również podświetlana) została wyposażona w 6 przycisków – lewy, prawy, wstecz, dalej, zmianę DPI oraz rolkę z przyciskiem. Gracz może wybrać jeden z czterech poziomów DPI – 1200, 1600, 2000 lub 3200. Podkładka pod mysz ma natomiast wymiary 44×35 cm i grubość 3 mm. Jest ona wykonana z tkaniny obszytej czerwoną nicią i ma gumowany podkład.

Już od najbliższego czwartku, 2 grudnia 2021 roku, w sklepach Biedronka dostępne będą kolejne cztery produkty marki Dragon Breath. Wśród nich znajdą się słuchawki dla gracza z głośnikiem o średnicy 50 mm i dwoma wtykami minijack 3,5 mm oraz mikrofonem na pałąku, które są zasilane przez port USB 5 V.

Od najbliższego czwartku klienci będą mogli kupić również kontroler BT do gier, który współpracuje ze smartfonami z systemami Android (5.0 i nowszym) oraz iOS (od 11 do 13.3.1), tabletami i komputerami. Dzięki łączności Bluetooth 5.0 zapewnia on zasięg do 8 metrów. Kontroler wyposażony jest w dwie gałki analogowe z funkcją przycisku, pad kierunkowy, cztery przyciski funkcyjne, cztery przyciski akcji z przyciskiem wyboru trybu i dwa przyciski nawigacyjne.

Ponadto na półkach sklepowych za dwa dni pojawią się też przewodowa mysz optyczna dla gracza z sześciostopniową regulacją DPI (800-1600-2400-3200-4800-6400), siedmioma przyciskami i podświetleniem oraz semimechaniczna klawiatura dla gracza ze 112 klawiszami (w tym 19 z funkcją anti-ghosting), dwoma trybami podświetlenia i wbudowaną podkładką pod nadgarstki. Producent deklaruje gwarancję niezawodności do 10 mln uderzeń.

Nowe produkty marki będą dostępne we wszystkich sklepach sieci Biedronka w całej Polsce w cenach od 59,90 złotych do 79,90 złotych do wyczerpania zapasów.