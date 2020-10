Chcesz często dostawać aktualizacje? Powinieneś wybrać smartfon tej marki

Większość osób robi wielkie, zdziwione oczy, kiedy na ekranie smartfona pojawi się informacja o dostępności „jakiejś aktualizacji”. Są jednak osoby, dla których kwestia wsparcia jest kluczowa i może zaważyć nad wybraniem urządzenia konkretnej marki. Wiadomo już, która zapewnia najlepszą politykę aktualizacyjną.

Nokia jest najbardziej godna zaufania

Badacze z Counterpoint Research przeanalizowali, jak często poszczególni producenci udostępniali aktualizacje swoim smartfonom. Przygotowali oni także Ranking Zaufania, a na ocenę miały wpływ cztery czynniki: terminowe aktualizacje oprogramowania i zabezpieczeń Androida, jakość ich wykonania oraz liczba urządzeń z oferty danej marki, polecanych dla klientów biznesowych i firm.

Według badaczy z Counterpoint Research, największym zaufaniem może pochwalić się Nokia (85 na 100 punktów). Niewiele gorzej wypada także OnePlus (80/100). Całkiem przyzwoity wynik osiągnęły również Samsung (72/100), Xiaomi (70/100) i realme (69/100). Najgorzej wypadło zaś LG (zaledwie 52 punty na sto).

Wypada tu dodać, że nikt nie dostał 100 punktów, ponieważ w rankingu zaufania nie wzięto pod uwagę prezencji w programie Android Enterprise Recommended, a Counterpoint Research dawało za to 10 punktów.

Nokia zapewnia najlepsze wsparcie dla swoich smartfonów

Nokia bryluje w rankingu zaufania nie bez powodu. Jak bowiem wynika z analizy, przeprowadzonej przez badaczy z Counterpoint Research, udostępnia ona poprawki zabezpieczeń Androida dla swoich smartfonów co miesiąc, a ponadto zaktualizowała w sumie 20 różnych modeli do Androida 10 i w badanym okresie 100% jej urządzeń pracowało pod kontrolą tego wydania Zielonego Robota (pod uwagę brano tu skumulowaną sprzedaż od trzeciego kwartału 2019 roku do drugiego kwartału 2020 roku).



Jak widać na załączonych powyżej grafikach, Nokia może pochwalić się tytułem najlepiej wspierającego swoje smartfony producenta, ponieważ zapewnia im comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń, a także sprawną aktualizację do nowego wydania systemu operacyjnego. Dla osób, dla których to jedna z najważniejszych kwestii, może być to argumentem, aby wybrać coś z oferty fińskiej marki.

Całkiem nieźle w ogólnym rozrachunku wypada jednak również OnePlus – do lidera zabrakło mu niewiele. Co jednak ciekawe, okazuje się, że Lenovo (wraz z Motorolą) także nie ociągają się z wydawaniem comiesięcznych aktualizacji Androida, a większość smartfonów Samsunga, sprzedanych w badanym okresie, pracowało pod kontrolą Androida 10.

Po przeciwnej stronie znajduje się natomiast LG – tylko Oppo wypadło gorzej, jeśli chodzi o udostępnianie comiesięcznych poprawek zabezpieczeń. Ponadto jest jedynym (wymienionym z nazwy) producentem, którego smartfony w badanym okresie pracowały w dużej części pod kontrolą starszych wersji Androida, nawet 6.0 Marshmallow!

