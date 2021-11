Gothic 2: Kroniki Myrtany za darmo!

Wyczekiwany polski mod Gothic 2: Kroniki Myrtany doczekał się oficjalnej daty premiery! Gra będzie dostępna zupełnie za darmo m.in. na Steamie i zagwarantuje ponad 40 godzin ambitnej fabuły. W grze usłyszymy legendy polskiego dubbingu, takie jak chociażby Artur Barciś czy Cezary Żak.

Kroniki Myrtany nadciągają!

Chwalmy Innosa, bo zdecydowanie jest co świętować. Kultowa w świecie polskiego gamingu gra Gothic 2 doczeka się w końcu polskiego moda pod nazwą Kroniki Myrtany. O projekcie było głośno już kilka lat temu i choć było jasne, że prace nad modem wciąż trwają, to nikt nie spodziewał się, że w ten tytuł zagramy już w tym roku, a konkretnie 10 grudnia. Kroniki Myrtany zostaną udostępnione zupełnie za darmo m.in. na platformie Steam.

Gothic 2: Kroniki Myrtany wygląda świetnie! (Źródło – Interia.pl)

Dla tych, dla których Gothic to coś więcej niż zbitka skryptów i drewniane animacje, niosę cudowne wieści! Kroniki Myrtany to nie byle jaki mod, a w zasadzie niemalże pełnoprawna produkcja, zgodna ze wszystkimi wydarzeniami przedstawionymi w podstawowych wersjach Gothica. Co więcej, oprócz setek misji, rozbudowanej linii fabularnej i ogromnego świata, twórcy zadbali też o profesjonalny dubbing.

W roli głównej wystąpi Michał Klawiter. W pozostałych rolach usłyszymy m.in. Mirosława Zbrojewicza, Cezarego Żaka czy Artura Barcisia (tak, legendarny duet z Miodowych Lat powraca!). Warto wspomnieć, że początkowe założenia Kronik Myrtany wyglądały nieco inaczej niż w finalnej wersji.

Otóż, początkowo miał powstać jeden projekt zatytułowany: Dzieje Khorinis. Podczas prac nad dodatkiem doszło jednak do konfliktów w zespole, przez co część ekipy odeszła i zdecydowała się stworzyć własnego moda. Ostatecznie więc doczekamy się dwóch ogromnych modów. Zwiastun Kronik Myrtany możecie obejrzeć poniżej:

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby grać?

Mod bazuje na sędziwym Gothicu 2, więc w zasadzie odpalicie to nawet na sprzęcie sprzed prawie dwóch dekad. Do działania gry będziecie potrzebowali jednak podstawki Gothic 2 z dodatkiem Noc Kruka, która de facto kosztuje na Steamie grosze.

Ja już zacieram ręce i nie mogę się doczekać momentu, w którym znowu usłyszę legendarne „pokaż mi swoje towary”. Dla fanów serii – w tym mnie – będzie to sentymentalny powrót do dzieciństwa, gdy Gothic stanowił nieodzowną część codzienności, a dialogi z gry momentalnie stawały się elementem slangu młodzieżowego.