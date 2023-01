Nowe smartfony Infinix z serii HOT 20 dostępne w Polsce – już od 599 złotych

Infinix rozpoczyna 2023 rok od wprowadzenia na polski rynek trzech nowych smartfonów z serii HOT 20. Producent będzie kusił klientów w Polsce przede wszystkim atrakcyjnymi, bo przystępnymi cenami. Co oferują najnowsze urządzenia marki?

Co oferują nowe smartfony Infinix z serii HOT 20?

Zaczniemy od najtańszego modelu – HOT 20i. Wyposażono go w 6,6-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD+ 1612×720 pikseli, procesor MediaTek Helio G25 2,0 GHz oraz 4 GB RAM i 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej z opcją dołożenia karty microSD o pojemności do 512 GB. Do tego smartfon Infinix HOT 20i oferuje aparat 8 Mpix z lampą błyskową na przodzie i trzy na tyle, w tym główny 13 Mpix z f/1.8. Producent nie podaje parametrów dwóch pozostałych, zatem można uznać je za „zapychacze”.

Infinix HOT 20i (źródło: Infinix)

Ponadto urządzenie oferuje czytnik linii papilarnych na panelu tylnym, radio FM, żyroskop, dual SIM (2x nano SIM), osobny slot na kartę microSD i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon Infinix HOT 20i fabrycznie pracuje na systemie Android 12 z XOS 10.6, a za jego zasilanie odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 10 W przez archaiczne złącze micro USB (z funkcją USB OTG). Całość ma wymiary 165x76x8 mm i waży 195 gramów.

Kolejnym smartfonem marki, który dziś został wprowadzony do Polski, jest Infinix HOT 20 5G. Co ważne, jako jedyny z całej trójki obsługuje sieć 5G dzięki zastosowaniu procesora MediaTek Dimensity 810 2,4 GHz. Ponadto oferuje on 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci (+ microSD do 1 TB) oraz akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego przez port USB-C z mocą 18 W i funkcją ładowania zwrotnego (5 W).

Infinix HOT 20 5G (źródło: Infinix)

Smartfon Infinix HOT 20 5G ma również 6,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ 2408×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aparat 8 Mpix z lampą błyskową na przodzie i 50 Mpix (f/1.6) na tyle, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, radio FM, moduł NFC, dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Urządzenie pracuje na systemie Android 12 z XOS 10.6, ma wymiary 166,25×76,45×8,93 mm i waży 204 gramy.

Trzecią, ostatnią nowością marki Infinix w Polsce jest model HOT 20 NFC z ekranem IPS o przekątnej 6,82 cala i rozdzielczości HD+ 1640×720 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, procesorem MediaTek Helio G85 2,0 GHz, 6 GB RAM, 128 GB wbudowanej pamięci (+ microSD do 1 TB), aparatem 8 Mpix z lampą błyskową na przodzie i 50 Mpix (f/1.6) na tyle oraz akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 18 W przez port USB-C (do tego jest wsparcie dla ładowania zwrotnego z mocą 5 W).

Infinix HOT 20 NFC (źródło: Infinix)

Ponadto smartfon Infinix HOT 20 NFC oferuje głośniki stereo, radio FM, moduł NFC, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i dual SIM (2x nano SIM). Urządzenie pracuje fabrycznie na systemie Android 12 z XOS 12, ma wymiary 170,67×77,44×8,32 mm i waży 198 gramów.

Ceny, dostępność

Nowe smartfony marki Infinix będą dostępne w oficjalnym sklepie internetowym producenta oraz u jego partnerów handlowych w cenach: