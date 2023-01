Nowy ASUS Chromebook powstał z myślą o graniu w chmurze

Coraz więcej osób decyduje się na granie w chmurze, zamiast zakupu wydajnego komputera stacjonarnego. Jedni robią tak przez wzgląd na kwestie finansowe, a dla innych ważna jest wygoda i możliwość grania z dowolnego miejsca. Właśnie dla tych drugich powstał ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip, zapowiedziany na CES 2023.

Chromebook, ale taki dla graczy

Powszechnie panująca opinia mówi, że Chromebooki nie są urządzeniami stworzonymi do gier. Ostatnimi czasy różni producenci sprzętu komputerowego starają się jednak walczyć z tym przekonaniem i wydają swoje modele, przystosowane do wygodnego grania w chmurze. Do ich grona należy m.in. Acer i Lenovo.

Można się sprzeczać, co jest najważniejsze w urządzeniu tego typu, ale według ASUSA jest to zdecydowanie ekran. W nowym Chromebooku zamontowany został bowiem dotykowy wyświetlacz o przekątnej 14 cali, rozdzielczości WUXGA, proporcjach 16:10 oraz częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. Dodatkowo producent deklaruje pokrycie 100% barw sRGB.

Ponadto znalazła się w nim klawiatura nożycowa z czterostrefowym podświetleniem RGB (podobnie jak w HP Dragonfly Pro Chromebook), która rzekomo jest odporna na zachlapania. Każdy z jej klawiszy ma skok o długości 1,4 mm, a całość wspiera anti-ghosting (choć z animacji na stronie producenta wynika, że pomylił on tę technologię z parametrem zwanym „key rollover”). Klawisze WASD zostały dodatkowo wyróżnione kolorem pomarańczowym.

Do grania w chmurze wymagane jest dobre połączenie z internetem, toteż ASUS nie zapomniał o zapewnieniu wsparcia standardu WiFi 6E. Dla zwiększonej immersji użyto z kolei w przypadku tego laptopa głośników z certyfikatem Harman Kardon.

A co w trawie piszczy?

Sercem ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip jest procesor Intel Core w trzech wariantach do wyboru: i3-1215U, i5-1235U oraz i7-1255U. Za grafikę odpowiada natomiast zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe. Pamięć operacyjna LPDDR4X również jest zależna od wybranego wariantu, a może jej być 8 GB lub 16 GB.

Jeśli natomiast chodzi o pamięć na pliki, to laptop występuje w wersjach 128 GB, 256 GB oraz 512 GB. W każdej z nich dysk to szybki SSD M.2 NVMe PCIe 3.0. Na bokach urządzenia umieszczone zostały z kolei dwa złącza USB-C 3.2 Gen 2, jedno USB-A 3.2 Gen 2, jedno HDMI 2.1, jeden Combo Jack 3,5 mm oraz czytnik kart microSD 4.0.

Zamontowany wewnątrz akumulator litowo-jonowy ma pojemność 63 watogodzin, co według producenta przekłada się na 10 godzin pracy na jednym ładowaniu. Naładować można go przez złącze USB-C za pomocą ładowarki o mocy 45 W.

ASUS szczyci się też wytrzymałością i wszechstronnością

Jakby tego było mało, to ten biały Chromebook od tajwańskiego producenta ma spełniać militarny standard MIL-STD-810H, który zapewnia o wytrzymałości urządzenia. Jego wymiary to 31,95×23,49×2,09 cm, a waga wynosi 1,8 kg.

Producent postawił również na wielozadaniowość, dlatego też nowy laptop ASUSA oparty o system Google ChromeOS może być rozłożony maksymalnie do zewnątrz dzięki zawiasom 360° ErgoLift. Pozwala to na używanie go jak tabletu, bez klawiatury i gładzika. Pomóc w obsłudze w takiej pozycji ma dodatkowo rysik.

Na moment pisania tego tekstu nie są niestety jeszcze znane oficjalne ceny poszczególnych wariantów nowego laptopa ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip.