Zawiodłeś się na Winampie? Jego rywal właśnie stał się darmowy

Winamp raczej nie zaliczy tegorocznej reaktywacji do udanej. Na szczęście konkurencja nie śpi i ci, którzy szukają czegoś więcej niż tylko odtwarzacza MP3 lub platformy streamingowej, właśnie otrzymali nowy program do przetestowania.

Alternatywa dla Winampa

W połowie kwietnia informowaliśmy Was o fakcie, że właściciele praw do marki Winamp planują uwspółcześnić oprogramowanie i wrócić w chwale na Wasze dyski komputerowe oraz wprosić się z ikonką aplikacji na ekrany smartfonów. Jak się okazało, po wstępnych testach Karola, zamiast „wielkiego powrotu” otrzymaliśmy „wielkiego potworka” – oprogramowanie, które w wersji webowej bardziej przypomina Spotify z naciskiem na użytkowanie przez twórców, aniżeli przez domowych melomanów.

Koniec końców, wystartowanie bez aplikacji na desktopy i smartfony, za to z formatem webowym, który świecił pustkami, sprawiło, że oprogramowanie od Llama Group ponownie zanurzyło się w odmętach internetu. Niewykluczone, że o wiele lepsze wrażenie sprawi Plexamp, który właśnie otrzymał darmową wersję.

Czym jest Plexamp?

Za projekt aplikacji odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo Plex, które część osób może kojarzyć z platformy streamingowej o tej samej nazwie. Program w swoich założeniach miał być właśnie alternatywą dla Winampa. Podobnie jak legenda z początku XXI wieku, oferuje dostęp do biblioteki „empetrójek” czy wizualizacje, ale dodaje od siebie kilka „współczesnych” funkcji. Wśród takich dodatków można wskazać m.in. dostęp do biblioteki TIDAL, nieprzerwane odtwarzanie utworów, wyrównywanie głośności czy tworzenie playlist opartych na nastroju.

Źródło: Plexamp

Oprócz tego możemy skorzystać z Decade Radio, które wybiera utwory z konkretnej dekady, czy Time Travel Radio, dzięki któremu posłuchamy tego, co od lat gości na naszym dysku i być może zdążyło się trochę zakurzyć. Nie mogło też zabraknąć wsparcia SI – w tym przypadku ChatGPT zasila funkcję „Sonic Sage”, która buduje unikalne playlisty.

Niestety, aby aplikacja była darmowa i przynosiła firmie zyski, trzeba było iść na pewne ustępstwa. Tym czymś jest schowanie dostępu do bardziej zaawansowanych funkcji za subskrypcją Plex Pass. Za 5 dolarów bez centa (równowartość ~20 złotych) otrzymujecie dostęp do Sonic Sage czy funkcji budowania playlist w oparciu o artystę czy album itd. Na szczęście Plex Pass rozwija również funkcje usługi streamingowej, więc w tej cenie otrzymujecie dodatkowo możliwość nagrywania telewizji na żywo, możliwość pomijania intro i outro w serialach itp.

Źródło: Plexamp

Plexamp dostępny jest na niemal każdą popularną platformę: iOS, Androida, macOS (zarówno na układach od Apple, jak i Intela), Windowsa, Linuxa oraz na Raspberry Pi z zainstalowanym Node 16 (biblioteki NodeJS). Do korzystania z programu będziecie musieli założyć serwer Plex Media. Na szczęście z oficjalnym poradnikiem nie powinno to stanowić dla was problemu.