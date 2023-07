Vectra znowu podnosi ceny klientom, i to aż o 15%! Czy można zerwać umowę?

Vectra idzie jak burza. Niestety, nie w pozytywnym znaczeniu. Operator informuje bowiem klientów już o drugiej w tym roku kalendarzowym podwyżce opłat za usługi. Czy można wypowiedzieć umowę bez konsekwencji?

Czy Vectra może podnosić ceny w trakcie umowy?

Tak, jak najbardziej może, ponieważ w umowach z klientami zawiera tzw. klauzule waloryzacyjne, na mocy których przyznaje sobie prawo do podniesienia opłat za usługi do dwóch razy w ciągu roku. Za pierwszym razem po ogłoszeniu wysokości półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze danego roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, a za drugim po opublikowaniu wysokości średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W obu przypadkach podaje je Główny Urząd Statystyczny.

Jeśli operator dalej w takim tempie będzie podnosił ceny, to musi być przygotowany na masowy odpływ klientów (źródło: Vectra)

Vectra już raz skorzystała z tego prawa – pod koniec stycznia 2023 roku rozesłała do klientów wiadomości o podwyżce cen o wysokość średniorocznego wskaźnika, który wyniósł w 2022 roku 14,4%. Teraz, po opublikowaniu półrocznego wskaźnika cen, operator poinformował o kolejnym już podniesieniu cen, choć – jak przekazał w oficjalnym oświadczeniu dla serwisu Wirtualne Media – nie była to łatwa decyzja.

Wysoki poziom inflacji i wciąż rosnące koszty są największymi wyzwaniami dotykającymi obecnie każdą firmę w Polsce. Dlatego też stajemy wobec konieczności podjęcia trudnej decyzji o urealnieniu naszych opłat. Nie była ona łatwa, lecz pozwoli nam nadal zapewniać naszym klientom usługi na poziomie, jakiego od nas oczekują. Biuro prasowe Vectry dla serwisu Wirtualne Media

Vectra znowu podnosi ceny klientom, i to aż o 15%

14 lipca 2023 roku Główny Urząd Statystyczny poinformował, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku wyniósł równe 15%. I właśnie o tyle Vectra podniesie opłaty swoim klientom, o czym właśnie ich informuje. Jeśli jesteście klientami tej firmy, wiadomość powinna już czekać na Was w Waszej skrzynce (lub lada chwila do niej trafi).

Vectra informuje, że waloryzacja będzie dotyczyć niewielkiej części klientów, którzy dotychczas nie byli objęci waloryzacją, a zmieniali lub podpisywali nowe umowy i których umowy uwzględniają stosowne zapisy. Oznacza to, że jeśli komuś operator podniósł/zwaloryzował ceny od 1 marca 2023 roku, nie zwiększy mu po raz kolejny opłat od 1 września br.

Czy w związku z zapowiedzianymi podwyżkami, które zaczną obowiązywać od początku września, klienci mogą wypowiedzieć umowę? De facto mogą to zrobić w dowolnym momencie, lecz w tym przypadku będą musieli po tym zapłacić kary umowne, ponieważ waloryzacja cen nie upoważnia do bezkosztowego rozwiązania umowy.