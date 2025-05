Smartfon z ekranem 120 Hz i baterią 6000 mAh za 799 złotych

Już i tak długa lista tanich smartfonów w Polsce wydłużyła się o kolejny model. Wyróżnia się on ekranem, który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz oraz akumulatorem o bardzo dużej pojemności, który powinien zapewnić długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu.

Niedawno do sprzedaży w Polsce trafił smartfon Oppo A5 Pro 5G, którego aktualnie kupicie w obniżonej o 200 złotych cenie, a na dodatek dostaniecie prezent, który sami możecie wybrać. Teraz dołączył do niego nieco tańszy model bez dopisku „Pro”. Mimo tego „braku” oferuje specyfikację, która powinna być atrakcyjna dla klienta docelowego.

Tani smartfon Oppo A5 5G wkracza na polski rynek

Jedną z głównych zalet tego modelu jest funkcja odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz na 6,67-calowym wyświetlaczu LCD, który dodatkowo może osiągnąć jasność nawet 1000 nitów. Nieco mniej „korzystnie” wygląda jednak rozdzielczość, gdyż to tylko HD+ 1604×720 pikseli, aczkolwiek mniej zaawansowanego użytkownika prawdopodobnie nie będzie ona „kłuła” w oczy.

Oppo A5 5G (źródło: Oppo)

Mocną stroną tego modelu jest również pamięć wbudowana typu UFS 2.2, która jest szybka i w tym przypadku ma pojemność 128 GB. Dla niektórych osób istotne może być też to, że producent umożliwił rozszerzenie jej za pomocą karty microSD, a ponadto można skorzystać z funkcji USB OTG.

Klientów może przekonać do zakupu tego urządzenia również pojemność akumulatora, która wynosi 6000 mAh. Do tego można go szybko ładować, bo z mocą 45 W, aczkolwiek trzeba wcześniej nabyć odpowiednią ładowarkę, gdyż producent nie dodaje jej w pudełku.

Oppo A5 5G (źródło: Oppo)

Ponadto smartfon Oppo A5 5G ma procesor MediaTek Dimensity 6300 (6 nm), 4 GB RAM LPDDR4X, trzy aparaty: 8 Mpix (f/2.0) na przodzie i 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi na tyle, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM (2x nano SIM), moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Wymiary to z kolei 165,71×76,24×7,99 mm, a waga – 194 gramy. Całość fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 15 z nakładką ColorOS 15 z funkcjami AI, takimi jak AI Eraser 2.0 (usuwanie niechcianych elementów ze zdjęć) i AI Clarity Enhancer (wyostrzanie fotografii).

Cena Oppo A5 5G w Polsce

Smartfon Oppo A5 5G będzie dostępny w Polsce w konfiguracji 4/128 GB za 799 złotych. Pojawił się już w cenniku T-Mobile, więc na pewno kupicie go w tej sieci, ale najpewniej znajdzie się też w ofercie innych dystrybutorów.

Oppo A5 5G vs Oppo A5 Pro 5G – porównanie specyfikacji