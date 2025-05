Wear OS 6 bardziej szczegółowo. Nowy system dla smartwatchy

System Wear OS 6 został po raz pierwszy oficjalnie zaanonsowany 13 maja 2025 roku. Tydzień później Google zdradziło nieco więcej szczegółów na jego temat.

Co nowego w Wear OS 6?

W Wear OS 6 zastosowano nowy system projektowy, który Google nazwało Material 3 Expressive. Przynosi on duży powiew świeżości pod względem wizualnym i funkcjonalnym oraz ma zapewnić większe możliwości personalizacji. Jednocześnie będzie bardziej energooszczędny – smartwatche mają działać o nawet 10% dłużej niż zegarki z Wear OS 5.

Gigant z Mountain View udostępnił w tym tygodniu pierwszy Developer Preview Wear OS 6 i wykorzystał tę okazję do bardziej szczegółowego omówienia najnowszej wersji swojego systemu, przeznaczonego do smartwatchy.

Amerykanie podkreślają, że Material 3 Expressive dla zegarków jest w pełni dostosowany do okrągłych wyświetlaczy. W związku z tym zalecają, aby programiści wdrożyli nowy system projektowania w swoich aplikacjach i kafelkach.

Biblioteki Wear Compose Material 3 i Wear Protolayout Material 3 zawierają zaktualizowane i rozszerzone schematy kolorów, typografii i kształtów, a ponadto wprowadzają dynamiczne motywy kolorystyczne. Dzięki nim automatycznie generowany jest motyw dopasowany do tarczy smartwatcha. Co również niezwykle istotne: kafelki są teraz domyślnie wyrównane z czcionką systemową, co zapewnia większą spójność.

Kafelki obsługują też nową strukturę i zestaw komponentów, które uwzględniają okrągły kształt zegarka, dzięki czemu ich funkcjonalność jest szybko zrozumiała dla użytkownika – może bez zastanawiania się wybrać interesującą go opcję, bez konieczności analizowania zawartości ekranu.

W Wear OS 6 wdrożono również układ z trzema slotami na kafelki, aby poprawić spójność wizualną w karuzeli kafelków. Składa się na niego slot tytułowy, główny slot i dolny slot. Według deklaracji Google ma on naturalnie dostosowywać się do różnych rozmiarów ekranu.

Kolejną nowością jest EdgeButton (pol. przycisk krawędziowy) dla aplikacji i kafelków, który – jak określa to amerykański gigant – „otula krawędź wyświetlacza” i występuje w 4 standardowych rozmiarach. Na poniższej animacji widać też ScrollIndicator, czyli pasek przy prawej krawędzi, który pokazuje, w jakim miejscu listy znajduje się użytkownik.

Google wdrożyło także mechanizm, który pozwala deweloperom dostosować sposób, w jaki „kurczy się” lista, gdy użytkownik będzie przesuwał zawartość ekranu do góry, do dołu lub na bok.

Wraz z Wear OS 6 Google udostępniło nowe opcje personalizacji wyglądu tarczy przy użyciu Watch Face Format v4 oraz nowe API do budowy platform z tarczami do zegarków. Ponadto wdrożono nowy sposób sterowania multimediami.

Dzięki temu użytkownicy mogą szybko przewinąć do przodu i do tyłu oraz uzyskać dostęp do listy odtwarzania i ustawień, takich jak losowe odtwarzania, polubienie czy powtórzenie za pośrednictwem nowego menu. Funkcje związane ze sterowaniem dostępne będą dla smartwatchy z Wear OS 5.1 i nowszymi wersjami systemu.

Nowe kontrolki sterowania podczas odtwarzania multimediów (źródło: Android Developers Blog)

Kiedy będzie dostępny Wear OS 6?

Google nie podało daty udostępnienia nowego systemu dla smartwatchy, ale można się spodziewać, że jako jedne z pierwszych Wear OS 6 otrzymają smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch 8, których premiery spodziewamy się latem.