Matowy ekran i rysik w zestawie. Tablet TCL Nxtpaper 11 Plus już do kupienia w Polsce

Marzy Ci się tablet z dużym, a w dodatku matowym ekranem? Właśnie doszła kolejna opcja. Nazywa się TCL Nxtpaper 11 Plus i cechuje się niezłą specyfikacją, nie kosztując przy tym szczególnie dużo.

TCL Nxtpaper 11 Plus – ciekawy tablet z matowym ekranem

Matowy ekran w tablecie naprawdę zmienia zasady gry. Niestety wciąż jest rzadko spotykany, ale powoli się to zmienia. Na polskim rynku właśnie pojawiło się nowe urządzenie wyposażone w taki właśnie panel, mianowicie TCL Nxtpaper 11 Plus.

Imitujący papier wyświetlacz Nxtpaper 4.0 w nowym tablecie TCL cechuje się przekątną 11,5 cala oraz rozdzielczością 2,2K. Redukuje odbicia światła i minimalizuje emisję niebieskiego światła. Do tego oferuje odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz pokrycie 100% palety sRGB.

TCL Nxtpaper 11 Plus (fot. TCL)

Urządzenie ma się sprawdzić zarówno w rozrywkowych, jak i poważniejszych zastosowaniach. Przede wszystkim za sprawą sporej przestrzeni roboczej, ale też ze względu na obsługę rysika T-Pen, rozpoznającego 4096 poziomów nacisku. To sprzyja tworzeniu notatek i rysowaniu.

Co jeszcze oferuje tablet TCL Nxtpaper 11 Plus?

Producent chwali się również szeroką funkcjonalnością, związaną ze sztuczną inteligencją. Text Assist pomaga w edycji tekstów, Writing Assist – w ich komponowaniu, Voice Memo nagrywa i transkrybuje spotkania, a Circle to Search ułatwia wyszukiwanie treści w Google. Tablet ma nawet specjalny przycisk (Nxtpaper Key) do aktywowania funkcji AI.

TCL Nxtpaper 11 Plus (fot. TCL)

Sercem nowego modelu jest często spotykany w tego typu urządzeniach procesor MediaTek Helio G99, z którym współpracuje 8 GB RAM. Taki duet pozwala oczekiwać niezłej wydajności w podstawowych zastosowaniach, ale niewiele ponadto.

W środku znalazło się również miejsce na akumulator o pojemności 8000 mAh. Według producenta zapewnia całodzienne korzystanie z urządzenia. Jeśli zaś chodzi o uzupełnianie energii, to TCL Nxtpaper 11 Plus obsługuje szybkie ładowanie z mocą 33 W. Jest też funkcja ładowania zwrotnego.

W kwestii łączności mamy do dyspozycji moduły Bluetooth 5.3 oraz Wi-Fi 5. Niestety na 5G czy chociażby LTE nie ma co liczyć. Wspomnę jeszcze, że system to Android 15, oba aparaty mają po 8 Mpix, dokładne wymiary wynoszą 176,8×260,4×6,7 mm, a waga – ok. 500 gramów.

Ile kosztuje TCL Nxtpaper 11 Plus? Cena w Polsce

TCL Nxtpaper 11 Plus jest już dostępny w sprzedaży w Polsce. Za zestaw, na który składają się: tablet w konfiguracji 8/256 GB, etui oraz rysik T-Pen, trzeba zapłacić 1299 złotych.