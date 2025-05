Elegancki smartfon za mniej niż 1000 złotych w Polsce. I to z prezentem!

Do sprzedaży w Polsce trafił nowy smartfon, który wyróżnia się elegancką oraz odporną obudową. Kosztuje mniej niż 1000 złotych, a na dodatek z okazji jego polskiej premiery można otrzymać przydatny na co dzień prezent.

Oppo A5 Pro 5G to smartfon w eleganckiej i odpornej na uszkodzenia obudowie

Nowy smartfon Oppo A5 Pro 5G dostępny jest w dwóch wersjach. Pierwsza z nich – zielona – pokryta jest materiałem, który przypomina skórę. Druga z kolei ma gładki, brązowy tył. W obu wariantach producent zastosował też eleganckie elementy w kolorze złotym.

Oppo A5 Pro 5G (źródło: Oppo)

Obudowa urządzenia jest nie tylko elegancka, ale także odporna na pył i wodę oraz uszkodzenia. Odporność na kurz i płyn jest zgodna z kryteriami klas IP68 i IP69 – to flagowy poziom. Ponadto smartfon Oppo A5 Pro 5G pomyślnie przeszedł testy militarnego standardu wytrzymałości MIL-STD-810H. Wysoką odporność ma zapewnić również podwójna warstwa szkła hartowanego.

Co oferuje smartfon Oppo A5 Pro 5G? (specyfikacja)

Model ten wyposażono w wyświetlacz LCD o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości HD+ 1604×720 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz i osiąga jasność do 1000 nitów. Na przodzie jest też 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.0 o kącie widzenia 80 stopni.

Z tyłu z kolei są dwa aparaty: główny z 50 Mpix matrycą i f/1.8 oraz pomocniczy z 2 Mpix sensorem monochromatycznym i f/2.4 do pomiaru głębi. We wnętrzu natomiast producent umieścił procesor MediaTek Dimensity 6300 wraz z 8 GB RAM LPDDR4X, 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2 i akumulatorem o pojemności 5800 mAh, który można ładować z mocą 45 W przez złącze USB-C.

Specyfikacja Oppo A5 Pro 5G obejmuje ponadto slot na kartę microSD, czytnik linii papilarnych, dual SIM, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, NFC i system operacyjny Android 15 z nakładką ColorOS 15.0 z funkcjami Oppo AI po polsku. Wymiary urządzenia to 164,82×75,53×7,76-7,86 mm, a waga wynosi od 194 do 196 gramów (grubsza i cięższa jest zielona wersja).

Premierowa promocja na smartfon Oppo A5 Pro 5G (cena)

Regularna cena tego modelu została ustalona na 1199 złotych, ale do 5 czerwca 2025 roku można go kupić za 999 złotych. W dodatku osoby, które zdecydują się nabyć nowy smartfon Oppo A5 Pro 5G do tego dnia, mogą otrzymać prezent – słuchawki bezprzewodowe Oppo Enco Buds 2 Pro lub ładowarkę Oppo o mocy 45 W (ładowarka nie jest bowiem standardowym elementem zestawu sprzedażowego).