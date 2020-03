Premiera Huawei P40 Pro+, P40 Pro i P40. Mają wszystko, co najlepsze, ale nie GMS

Pierwsze doniesienia na temat serii Huawei P40 pojawiły się wiele miesięcy temu. Dziś nareszcie możemy zakończyć ten festiwal plotek i przecieków, bowiem producent oficjalnie zaprezentował swoje najnowsze flagowce. Jak przystało na smartfony tej klasy, do ideału im niewiele brakuje, jednak najbardziej dotkliwy dla klientów może okazać się brak GMS.

Huawei P40 Pro+, P40 Pro i P40 – specyfikacja

Huawei już od kilku lat w swoich flagowcach najwięcej uwagi przykłada do aparatów i nie inaczej jest w przypadku tegorocznej generacji serii Huawei P. Smartfony zostały wyposażone w aparat fotograficzny Ultra Vision opracowany we współpracy z marką Leica. Największą innowacją ma być zastosowanie sensora CMOS Ultra Vision o rekordowo dużym rozmiarze – 1/1,28″, dzięki czemu jest on w stanie zarejestrować więcej światła, co z kolei przełoży się na bardzo wysoką jakość zdjęć i wideo oraz większą ilość detali nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

Huawei P40 Pro oferuje w sumie cztery aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix z przysłoną f/1.8, ultra-szerokokątny 40 Mpix z f/1.8, obiektyw do pomiaru przestrzeni kadru i 12 Mpix teleobiektyw o budowie peryskopowej SuperSensing Zoom z f/3.4. Ten ostatni umożliwia uzyskanie 5x zoomu optycznego i 50x zoomu cyfrowego.

Model Huawei P40 Pro+ dodatkowo wyróżnia się innowacyjną konstrukcją teleobiektywu SuperZoom Array, który przyjmuje więcej światła o różnych długościach fal. Dzięki niemu można uzyskać nawet 10x zoom optyczny i 100x zoom cyfrowy.

Huawei zastosował też kilka sztuczek software’owych, aby użytkownicy zawsze uzyskali jak najlepsze ujęcie. Pomoże w tym na przykład funkcja Golden Snap – AI Best Moments, która w przypadku wykonywania serii zdjęć w minimalnych odstępach czasowych automatycznie wybierze najlepsze, analizując m.in. mimikę twarzy oraz postawę fotografowanej osoby. Algorytmy AI umożliwiają także usuwanie z dalszego planu fotografii niechcianych obiektów (AI Remove Passerby) czy swojego odbicia podczas robienia zdjęcia przy szybie (AI Remove Reflection).

Aparat w Huawei P40 Pro wspierany jest nie tylko przez Sztuczną Inteligencję, ale również przez technologię SuperSensing Cine Camera. Do tego obiektyw główny i szerokokątny wyposażone zostały w superczuły sensor o wysokiej wartości ISO 51200, który umożliwia rejestrowanie filmów o rozszerzonym zakresie dynamiki oraz w super-zwolnionym tempie 7680 klatek na sekundę i odtwarzanie w tempie 1/256 rzeczywistej prędkości.

Do tego jest też opcja nagrywania w tym samym czasie dwoma aparatami (głównym 50 Mpix i szerokokątnym) oraz funkcja audio zoom podczas rejestrowania wideo.

Na przodzie Huawei P40 Pro+ i Huawei P40 Pro, w owalnym wycięciu w ekranie, umieszczono aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.2) oraz obiektyw IR do wykrywania głębi i śledzenia ruchu ręki użytkownika, bowiem można sterować wybranymi funkcjami też w taki sposób. Między nimi znajduje się zaś czujnik otoczenia i zbliżeniowy. Jak deklaruje producent, dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji i dedykowanej aplikacji Huawei MeeTime zapewnia on wysoką jakość rozmowy wideo w 1080p Full HD nawet w słabych warunkach oświetleniowych.

Sercem flagowych smartfonów z serii Huawei P40 jest ośmiordzeniowy (2x ARM Cortex-A76 2,86 GHz + 2x ARM Cortex-A76 2,36 GHz + 4x ARM Cortex-A55 1,95 GHz; 7 nm+ EUV) procesor HiSilicon Kirin 990 5G z układem graficznym ARM Mali-G76 MP16, trzyrdzeniowym chipem NPU i zintegrowanym modemem 5G. W Polsce Huawei P40 będzie dostępny w konfiguracji 8 GB/128 GB, natomiast Huawei P40 Pro w wersji 8 GB/256 GB.

Huawei P40 Pro+ i Huawei P40 Pro wyposażono w akumulatory o pojemności 4200 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego 40 W i szybkiego ładowania indukcyjnego (odpowiednio: 40 W i 27 W) oraz zwrotnego ładowania bezprzewodowego. Huawei P40 zasila zaś bateria 3800 mAh.

Wszystkie smartfony z serii Huawei P40 mają ekrany OLED o rozdzielczości Full HD+. W modelu podstawowym jest on płaski (6,1″), natomiast w P40 Pro+ i P40 Pro wyświetlacz 6,58″ (2640×1200 pikseli; 19,8:9; 90 Hz) zachodzi na wszystkie krawędzie (mocniej na boczne oraz nieznacznie na górną i dolną). Z panelami zintegrowano też czytniki linii papilarnych.

Flagowce z linii Huawei P40 pracują pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem EMUI 10.1 i bazują na Huawei Mobile Services, tzn. nie mają dostępu do aplikacji i usług Google. Producent zapowiedział też własnego asystenta wywoływanego komendą „Hey Celia”.

Obudowa Huawei P40 spełnia kryteria normy IP53, natomiast Huawei P40 Pro+ i P40 Pro – IP68. W najwyżej pozycjonowanym modelu do jej wykonania wykonano ceramikę.

Ciekawostką w serii Huawei P40 jest dość nietypowe rozwiązanie w przypadku kart SIM. Użytkownik może włożyć do smartfona dwie karty nano SIM lub jedną kartę nano SIM i kartę pamięci NM oraz skorzystać z eSIM.

Huawei P40 i P40 Pro – ceny i oferta przedsprzedażowa w Polsce

Źródło: informacja prasowa, Huawei Mobile

