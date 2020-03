Huawei P40 i P40 Pro – ceny w Polsce i warunki przedsprzedaży

Dosłownie chwilę temu informowaliśmy Was o tym, że Huawei zaprezentował nową rodzinę swoich smartfonów – serię P40. Zapewne już wiecie, że w jej skład wchodzą trzy modele – Huawei P40, Huawei P40 Pro i Huawei P40 Pro+. Część z Was być może już ostrzy sobie zęby na nowego smartfona, więc spieszę poinformować, że przedsprzedaż właśnie ruszyła. Oto ceny oraz warunki promocyjne dla niecierpliwych – tak wygląda oferta na Huawei P40 i Huawei P40 Pro.

Huawei P40 i P40 Pro – ceny w Polsce

O szczegółowej specyfikacji obu smartfonów możecie przeczytać we wpisie, który przygotował dla Was Grzesiek – pozwólcie więc, że od razu przejdę do konkretów.

Huawei P40 w wersji 8 GB/128 GB – 2999 zł

Huawei P40 Pro w wersji 8 GB/256 GB – 4299 zł

Pamiętacie może zeszłoroczne ceny rodziny Huawei P30? Jeśli nie, to śpieszę z przypomnieniem – Huawei P30 (6 GB RAM + 128 GB pamięci wewnętrznej) został wyceniony na 2999 złotych, zaś Huawei P30 Pro (8 GB RAM + 256 GB pamięci wbudowanej) na 4299 złotych, tyle co samo, co w dniu premiery Huawei Mate 20 Pro. Warto jednak mieć z tyłu głowy, że Huawei P30 Pro w wariancie z 6 GB RAM i 128 GB pamięci na dane został wyceniony na 3799 złotych.

Cóż, przyznam szczerze, że spodziewałem się, iż Huawei pozytywnie zaskoczy i ceny będą odrobinę niższe. Pamiętajmy, że rodzina Huawei P30 jeszcze nie była pozbawiona usług Google, zaś wszystkie P40-tki bazują na Huawei Mobile Services.

Na koniec sekcji ocenach, coś dla ciekawskich – tak prezentują się ceny smartfonów w euro:

Huawei P40 w wersji 8 GB/128 GB – 799 euro ,

, Huawei P40 Pro w konfiguracji 8 GB/256 GB – 999 euro ,

, Huawei P40 Pro+ w wariancie 8 GB/512 GB – 1399 euro (w sprzedaży od czerwca 2020 roku; nie wiemy, czy w Polsce również).

Przedsprzedaż Huawei P40 i P40 Pro

Przedsprzedaż nowych flagowców Huawei rusza w Polsce już dziś – 26 marca 2020 roku, równo rok po rozpoczęciu się przedsprzedaży rodziny Huawei P30. Wtedy, w zależności od modelu, jako gratis dołączany był smartwatch Huawei Watch GT sam lub w duecie z ładowarką Huawei CP60. A jak będzie tym razem?

Do obu smartfonów producent dorzuca smartwatch Huawei Watch GT2. Dodatkowo, Huawei przygotował promocję znaną ze smartfonów z logo Samsunga. Przy zakupie Huawei P40, przy odsprzedaży starego telefonu, odebrać można dodatkowo 500 złotych, zaś po nabyciu modelu P40 Pro aż 1000 złotych.

Oferta przedsprzedażowa już obowiązuje i trwa do 30.04.2020 włącznie.

Huawei P40 Pro i P40 – specyfikacja

