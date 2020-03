Końcówka marca będzie gorąca! Jest data premiery Xiaomi Mi 10 w Polsce

Mało które smartfony wywołują tyle emocji, co kolejne wersje flagowych urządzeń Xiaomi. Choć premiera modeli Mi 10 i Mi 10 Pro miała miejsce w Chinach, wciąż czekamy na pojawienie się ich w Polsce. Na szczęście stanie się to jeszcze w marcu!

Premiera Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro to tak duże wydarzenia dla świata mobilnych technologii, że producent tych smartfonów organizuje prezentacje dla każdego z regionów z osobna. Dlatego Chińczycy mają swoje konferencje już za sobą, a 27 marca odbędzie się szumny pokaz przeznaczony ogólnie dla zainteresowanych tymi flagowcami w Europie. Z kolei Polacy…

Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro już 31 marca w Polsce

Xiaomi rozsyła już zaproszenia na relację z premiery swoich topowych konstrukcji mobilnych w Polsce. Ponieważ organizowanie większego eventu nie wchodzi w grę, ze względów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, konferencja będzie transmitowana przez YouTube i Facebook. Stream ruszy o godzinie 18:00, więc zainteresowani mogą już wpisywać dokładną datę w kalendarzu.

Ponieważ o możliwościach i funkcjach Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro wiemy już naprawdę bardzo dużo, najbardziej będzie nas ciekawić kwestia polskich cen tych smartfonów. Możecie być pewni, że będziemy pilnie śledzić to wydarzenie i na pewno damy Wam znać, ile trzeba będzie wydać na nowe flagowce Xiaomi w polskiej dystrybucji.

Xiaomi Mi 10 jest już w naszej redakcji!

Wkrótce poznacie naszą opinię na temat tego, czy warto interesować się Xiaomi Mi 10, ponieważ Kasia już go testuje. Jeśli jesteście zainteresowani jej pierwszych wrażeń, zachęcam do przejścia do poniższego wpisu. Śledźcie też uważnie nasze kanały social-media, gdyż recenzja smartfona na pewno będzie warta zapoznania się!

źródło: Xiaomi Polska

