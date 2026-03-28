Premiera Vivo X300 Ultra już za moment. Oto wszystko, co wiemy

Lada chwila oficjalnej prezentacji doczeka się smartfon Vivo X300 Ultra – model, który pod wieloma względami zasługuje na to, by określić go mianem „potężnego”. Aby dobrze przygotować się na tę premierę, podsumowujemy wszystko, co wiemy już na jego temat (albo też, co wydaje się nam, że wiemy).

Kiedy premiera Vivo X300 Ultra? Smartfon jest już za rogiem

Smartfony Vivo X300 oraz Vivo X300 Pro pojawiły się na rynku w październiku 2025 roku i pod koniec tego samego miesiąca seria Vivo X300 zaliczyła także debiut w Polsce. Mieliśmy już okazję przetestować oba te modele – Vivo X300 otrzymał notę 8,5/10 od Piotrka, a Vivo X300 Pro zgarnął 9 oczek od Kasi – urządzenia zachwyciły, ale pozostawiły też pewien niedosyt. Być może uda się go zaspokoić najpotężniejszemu z braci, który lada chwila dołączy do tej dwójki.

Mowa o smartfonie Vivo X300 Ultra, który oficjalnie zostanie zaprezentowany w poniedziałek, 30 marca 2026 roku. Będzie on główną gwiazdą zorganizowanego w Chinach wydarzenia premierowego, podczas którego światło dzienne ujrzą także Vivo X300s oraz tablet Vivo Pad 6 Pro.

Vivo X300 Ultra (źródło: Vivo)

Specyfikacja Vivo X300 Ultra robi wrażenie

Inaczej niż Vivo X300 i Vivo X300 Pro (dla których bazą jest procesor MediaTek Dimensity 9500), smartfon Vivo X300 Ultra będzie wyposażony w chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 – aktualnie najpotężniejszy mobilny układ SoC na świecie. Producent nie zdradził jeszcze, ile dorzuci do tego pamięci, ale biorąc pod uwagę, że Pro ma 12 lub 16 GB RAM, trudno spodziewać się, by w modelu Ultra miało być jej mniej.

W środku znajdzie się również, ponoć, akumulator o pojemności 6600 mAh, stanowiący obietnicę bardzo długiego czasu pracy. Vivo zadbało też o szybkie ładowanie – przewodowo z mocą 100 W i bezprzewodowo z mocą 40 W. Mimo to całość będzie mieć zaledwie 8,19 mm grubości (oczywiście, nie wliczając w to wystającej wyspy fotograficznej).

Vivo X300 Ultra (źródło: Vivo)

Do wyświetlania obrazu służyć będzie płaski panel AMOLED o rozdzielczości 2K i częstotliwości odświeżania sięgającej 144 Hz. O odpowiednią kolorystykę zadba natomiast kalibracja wykonana przez ekspertów Zeiss. To, czego o ekranie nie wiemy, to przekątna (nieoficjalne doniesienia wskazują na 6,82 cala). Dopełnieniem całości natomiast mają być: zaawansowany system audio oraz ulepszony silnik wibracyjny.

Vivo X300 Ultra będzie fotograficzną bestią

Oczywiście jednak tym, co w Vivo X300 Ultra ma robić największe wrażenie, będzie system fotograficzny. Tworzyć go mają trzy aparaty:

sensor Sony LYT901 (1/1,12 cala) o rozdzielczości 200 Mpix z szerokokątnym obiektywem o przysłonie f/1.85 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) + CIPA 6.5,

o przysłonie f/1.85 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) + CIPA 6.5, sensor Samsung Isocell HP0 (1/1,4 cala) o rozdzielczości 200 Mpix z teleobiektywem o przysłonie f/2.67 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) + CIPA 7.0,

o przysłonie f/2.67 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) + CIPA 7.0, sensor Sony Lytia 818 (1/1,28 cala) o rozdzielczości 50 Mpix z ultraszerokokątnym obiektywem o przysłonie f/2.0 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS) + CIPA 6.0,

o przysłonie f/2.0 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS) + CIPA 6.0, a także dodatkowy sensor o rozdzielczości 5 Mpix do korekcji kolorów.

Obecność dwóch aparatów o rozdzielczości 200 Mpix rozbudza entuzjazm i ciekawe, jaki efekt da w rzeczywistości. Szczególnie że LY901 to sensor, którego dotąd nie widzieliśmy w akcji, a producent obiecuje również udoskonaloną redukcję refleksów i szumów. Na uwagę zasługuje również bardzo duży czujnik z obiektywem ultraszerokokątnym i stabilizacją obrazu.

Jakby tego było mało, producent przygotował również zestaw o nazwie Photography Edition Kit, który zawiera pakiet akcesoriów dla mobilnych fotografów. To między innymi uchwyt aparatu z fizycznymi elementami sterującymi, pierścienie do montażu dodatkowych obiektywów i filtrów oraz dwa telekonwertery (jeden wydłuża ogniskową do 200 mm, a drugi aż do 400 mm). Standardowo ogniskowa teleobiektywu Vivo X300 Ultra ma 85 mm.

Vivo X300 Ultra (źródło: Vivo)

Oryginalny design Vivo X300 Ultra

Według Digital Chat Station smartfon Vivo X300 Ultra ma być dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: białej z delikatnym motywem, zielonej oraz klasycznej, czarnej. W oczy rzuca się bardzo duża wyspa fotograficzna, ale też oryginalny design z charakterystycznym odcięciem koloru. Widać też wąską ramkę wokół ekranu.

Vivo X300 Ultra / źródło: Digital Chat Station

Spodziewana cena Vivo X300 Ultra

To, ile będzie kosztować Vivo X300 Ultra, pozostaje wielką niewiadomą. Jedyną wskazówkę dał informator Experience More, z którego doniesień wynika, że należy się nastawić na okolice 7500 juanów za konfigurację z 12 GB RAM i 512 GB pamięci masowej. Po obecnym kursie przekłada się to na 4045 złotych.

Nastawiłbym się jednak na wyraźnie wyższe kwoty, bo (wprawdzie w wersji z 16 GB RAM), ale podstawowy model Vivo X300 w Polsce kosztuje 4399 złotych, a Vivo X300 Pro – 5399 złotych. Skoro już przy tym jesteśmy, to…

Czy Vivo X300 Ultra będzie dostępny w Polsce?

W momencie publikacji nie znamy jeszcze odpowiedzi na to pytanie. Istnieje jednak bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że będzie ona twierdząca. Oficjalnie bowiem potwierdzono, że – inaczej niż w przypadku poprzedników – Vivo X300 Ultra będzie dostępny na rynku europejskim.

Jeśli jesteście zainteresowani premierą Vivo X300 Ultra, śledźcie kanał Roberta Nawrowskiego na YouTube już w poniedziałek, 30.03.2026 o godzinie 13:20