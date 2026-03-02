Vivo X300 Ultra zaoferuje coś, co Ci zaimponuje. I będzie dostępny w Europie!

Na targach MWC 2026 Vivo bardzo po cichu, i tylko dla wybranych mediów (w tym dla nas!), prezentuje nowy smartfon z serii X300. Wygląda na to, że model Vivo X300 Ultra ma ogromny potencjał fotograficzny, dzięki któremu może stać się narzędziem do tworzenia profesjonalnych zdjęć oraz nagrań.

Zestaw fotograficzny Vivo X300 Ultra ma być naprawdę wyjątkowy

Do serii smartfonów Vivo X300, takich jak Vivo X300 i Vivo X300 Pro, dołącza kolejny model, a jest nim wariant Ultra wraz z nowym zestawem fotograficznym Zeiss. Podczas targów MWC 2026 w Barcelonie chiński producent pokazał flagowe urządzenie z najwyższej półki. To sprzęt oferujący niesamowite możliwości foto i wideo.

Przełomowy teleobiektyw Vivo Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra jest to jedyny w branży obiektyw o ekwiwalencie 400 mm, który odmienia podejście do fotografii mobilnej przez wdrożenie profesjonalnej optyki w kompaktowy smartfon. Jak podkreśla producent, zestaw fotograficzny X300 Ultra jest połączeniem dużego zoomu, płynności stabilizacji oraz jakości obrazu. Warto przypomnieć, że Vivo sprzedaje już podobny zestaw fotograficzny Zeeiss 2.35x Telephoto Extender do modelu X300 Pro.

Vivo X300 Ultra na MWC 2026 (źródło: Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Nowy model oferuje pełną rozdzielczość 200 Mpix, co – zgodnie z deklaracjami twórców – ma zapewniać wysoką jakość zdjęć przy cyfrowym powiększeniu zdjęć. Vivo porównuje ten efekt do fotografii wykonywanych przy ogniskowej 1600 mm. Ponadto X300 Ultra – w połączeniu z wysokiej jakości gimbalem – daje dostęp do zaawansowanej stabilizacji OIS oraz technologii śledzenia ruchu wraz z ustawianiem ostrości.

Producent przekazał, że najnowszy model z serii Vivo X300 Ultra ma zadebiutować na rynku europejskim w tym miesiącu. Z naszych informacji wynika, że premierę zaplanowano na 30 marca 2026 roku.

Klatka operatorska do Vivo X300 Ultra

Podczas targów w Barcelonie Vivo zaprezentowało również profesjonalną klatkę operatorską. Jak twierdzi producent, Pro-grade Camera Cage ma pomóc w pełnym wykorzystaniu fotograficznych możliwości nowego modelu smartfona X300 Ultra. Stabilność będzie wspierana dzięki podwójnemu uchwytowi. Sprzęt umożliwi także szybkie podłączanie akcesoriów.

Klatka operatorska do Vivo X300 Ultra na MWC 2026 (źródło: Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Ponadto klatka operatorska jest wyposażony w fizyczny przycisk migawki oraz regulację powiększenia i system chłodzenia. Akcesorium będzie też w pełni kompatybilne z zestawem Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra.

Na temat samych parametrów X300 Ultra producent milczy. Wszystkiego jednak dowiemy się już za kilka tygodni.