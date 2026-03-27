Netflix podniósł ceny w USA. Podwyżka w Polsce nieunikniona?

Najpopularniejszy serwis VOD na świecie poinformował użytkowników w Stanach Zjednoczonych o kolejnej podwyżce cen subskrypcji. Nie można wykluczyć, że wkrótce cena Netflixa w Polsce również pójdzie w górę w 2026 roku.

Ostatni raz Netflix podniósł ceny subskrypcji w Stanach Zjednoczonych w styczniu 2025 roku. Najtańszy plan z reklamami podrożał wtedy z 6,99 do 7,99 dolarów, plan standardowy bez reklam z 15,49 do 17,99 dolarów, a najdroższy plan premium z 22,99 do 24,99 dolarów.

W marcu 2026 roku Netflix ponownie rewiduje swój cennik w Stanach Zjednoczonych. Od teraz subskrybenci w USA zapłacą:

8,99 dolarów za najtańszy plan z reklamami (zamiast 7,99 dolarów),

19,99 dolarów za plan Standard (zamiast 17,99 dolarów),

26,99 dolarów za plan Premium (zamiast 24,99 dolarów).

W komentarzu dla portalu Variety platforma VOD tłumaczy (kolejną – już drugą w ciągu dwóch lat) podwyżkę chęcią „inwestowania w wysokiej jakości rozrywkę i poprawę doświadczeń użytkowników” – aktualizacja cen ma być niezbędna, aby zrealizować ten cel.

Chociaż cennik dla każdego rynku ustalany jest indywidualnie, nie można wykluczyć, że w niedalekiej przyszłości dojdzie do rewizji również w kraju nad Wisłą. Szczególnie że najnowszy cennik Netflixa w Polsce obowiązuje od 28 sierpnia 2024 roku, czyli od blisko dwóch lat.

Od tamtej pory realia na świecie znacząco się zmieniły, a dodatkowo obecna sytuacja polityczna mocno wpływa na ceny towarów i usług – niestety w negatywny sposób, tzn. powoduje wzrost cen.

Ile kosztuje Netflix w Polsce w 2026 roku? (stan na marzec 2026 roku)

Aktualnie użytkownicy w Polsce mają do wyboru trzy plany:

Podstawowy za 33 złote miesięcznie, który pozwala oglądać wideo w rozdzielczości 720p na jednym urządzeniu jednocześnie oraz pobierać na jedno urządzenie jednocześnie,

Standardowy za 49 złotych miesięcznie, który pozwala oglądać wideo w rozdzielczości 1080p na dwóch urządzeniach jednocześnie oraz pobierać na dwa urządzenia jednocześnie,

Premium za 67 złotych miesięcznie, który pozwala oglądać wideo w rozdzielczości 4K + HDR z dźwiękiem 3D Netflix na czterech urządzeniach jednocześnie oraz pobierać na nawet sześć urządzeń jednocześnie.

Subskrybenci planu Standardowego mogą dodać jednego dodatkowego użytkownika spoza gospodarstwa domowego, natomiast osoby płacące za plan Premium mogą dodać nawet dwóch. Opłata za jednego dodatkowego użytkownika wynosi dziś 13 złotych miesięcznie.