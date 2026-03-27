OpenAI porzuca ten projekt. Ma ważniejsze sprawy

Wygląda na to, że firma OpenAI przemyślała rozwój swojego narzędzia. ChatGPT jednak nie dostanie tak szybko zapowiadanych wcześniej funkcji (o ile w ogóle kiedykolwiek). To nie jedyny wstrzymany projekt.

ChatGPT pozostanie grzeczny. Powodem są wewnętrzne obawy OpenAI

W styczniu 2026 roku OpenAI zaanonsowało nową funkcję, dzięki której ChatGPT będzie mógł upewniać się, że użytkownik ma 18 lat. Funkcja przewidywania wieku miała być przede wszystkim sposobem na ochronę małoletnich przed niewłaściwymi treściami, m.in. brutalnymi, dotyczącymi viralowych wyzwań, przedstawiającymi samookaleczenia czy prezentującymi ekstremalne standardy piękna.

Nowa funkcja przewidywania wieku mogłaby też otworzyć bramę przed niegrzecznym botem. W marcu 2026 roku wspomniano jednak, że wdrożenie erotycznego ChatGPT nieco się opóźnia. Nie podano też żadnego harmonogramu. Teraz The Financial Times twierdzi, że projekt ten zostaje odłożony na czas nieokreślony. Jak podkreśla źródło, powodem tego działania jest sprzeciw pracowników i inwestorów, którzy obawiali się problematycznego i szkodliwego wpływu na społeczeństwo.

Warto wspomnieć, że kilka dni wcześniej podobne informacje przekazał The Wall Street Journal. Jako powód opóźnienia udostępnienia niegrzecznego bota podano wewnętrzne obawy dotyczące moderacji i ochrony dzieci. Wygląda na to, że firma przykłada dużą uwagę do bezpieczeństwa najmłodszych.

Przypomnę, że Grok xAI jakiś czas temu został otwarty na treści dla dorosłych, co spotkało się z niemałą krytyką, m.in. dlatego, że bot generował rozbierane zdjęcia prawdziwych osób.

Nie tylko niegrzeczny ChatGPT został wstrzymany przez OpenAI

Jak wspomina The Verge, OpenAI chce teraz skupić się na swoich głównych produktach. Dlatego też poza rezygnacją czy odłożeniem w czasie projektu niegrzecznego ChatGPT wstrzymano także plany dotyczącego rozwoju platformy Sora.

Narzędzie to służy do generowania wideo na podstawie tekstu, jednak jak wynika z ujawnionych informacji, rozwój platformy został zatrzymany. Źródło twierdzi, że powodem jest wewnętrzna dyskusja na temat szerszych priorytetów badawczych. Na oficjalnym profilu Sora w serwisie X oficjalnie pożegnano aplikację, a jej twórcy podziękowali społeczności za wspólne tworzenie.

We’re saying goodbye to the Sora app. To everyone who created with Sora, shared it, and built community around it: thank you. What you made with Sora mattered, and we know this news is disappointing.



We’ll share more soon, including timelines for the app and API and details on… — Sora (@soraofficialapp) March 24, 2026

Jednocześnie wspominano, że wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat wraz z harmonogramem prac nad aplikacją, interfejsem i procesem zapisywania swoich dotychczasowych prac.