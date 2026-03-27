Nowy smartfon Xiaomi robi złe pierwsze wrażenie. Zyskuje dopiero po bliższym przyjrzeniu

Są smartfony, które można polecić bez zająknięcia oraz takie, których zakup należy przemyśleć co najmniej dwa razy. Najnowsza propozycja Xiaomi należy do tego drugiego grona.

Nowy smartfon Xiaomi Redmi 15A 5G jest pełen sprzeczności

Chiński producent twierdzi w materiałach promocyjnych, że smartfon Redmi 15A 5G to prawdziwy bohater, jednak ta deklaracja jest mocno na wyrost, ponieważ nie jest to model, którego możliwości mogą spowodować opad szczęki. Bo choć ma on kilka mocnych elementów, to równocześnie też takie, które mogą zniechęcić do jego zakupu.

Mankamentem zdecydowanie jest 32 Mpix aparat na tyle, który może i zrobi „poprawne” zdjęcia, ale mimo wszystko nie można mieć wobec niego wysokich oczekiwań. Podobnie jak do jakości wyświetlanego obrazu, bo przy przekątnej 6,9 cala wyświetlacz (LCD) ma rozdzielczość jedynie HD+ (producent nie podaje nawet dokładnych wartości).

Na plus natomiast należy zaliczyć możliwość odświeżania obrazu z częstotliwością 60, 90 i 120 Hz oraz jasność 800 nitów, która może nie jest super wysoka, ale powinna pozwolić korzystać komfortowo z urządzenia również na zewnątrz.

Redmi 15A 5G (źródło: Xiaomi)

Słabą stroną tego modelu jest też tylko 4 GB w wybranych wersjach i 64 GB pamięci wbudowanej w najtańszym wariancie oraz obsługa ładowania przewodowego o mocy jedynie 15 W – przy pojemności akumulatora 6300 mAh ładowanie będzie trwało długo. Smartfon Redmi 15A 5G obsługuje również wolne ładowanie zwrotne o mocy 7,5 W.

Na plus natomiast należy zaliczyć – w tej półce – zastosowanie kości RAM LPDDR4X i flash typu UFS 2.2 oraz procesora Unisoc T8300 (6 nm), dzięki któremu smartfon Redmi 15A 5G obsługuje sieć piątej generacji. Trudno przyczepić się też do 8 Mpix aparatu na przodzie.

Użytkowników tego modelu powinna ucieszyć również obecność slotu na kartę microSD o pojemności do 2 TB, złącza słuchawkowego 3,5 mm, głośników stereo i czytnika linii papilarnych oraz odporność na pył i wodę, zgodna z kryteriami klasy IP52.

Nowy smartfon Xiaomi Redmi 15A 5G ma wymiary 171,56×79,47×8,15 mm, waży 210 gramów i fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką HyperOS 3.0. Producent obiecuje 4 aktualizacje Androida i poprawki zabezpieczeń przez 6 lat.

Jaka jest cena Redmi 15A 5G?

Smartfon Redmi 15A 5G zadebiutował dziś w Indiach, gdzie będzie sprzedawany w trzech konfiguracjach:

4/64 GB za 12999 rupii (równowartość około 510 złotych),

4/128 GB za 14499 rupii (~570 złotych),

6/128 GB za 16499 rupii (~650 złotych).

Na tę chwilę nie potwierdzono dostępności tego modelu w innych krajach, choć nie jest wykluczone, że trafi do sprzedaży również w kraju nad Wisłą po tym, jak Redmi 15 5G zadebiutował w Polsce w sierpniu 2025 roku.