Fotograficzne bestie Vivo dotarły do Polski. Promocja na start

Do Polski dotarły dziś smartfony Vivo X300 i Vivo X300 Pro, wyróżniające się nieprzeciętnymi możliwościami fotograficznymi, połączonymi z potężną wydajnością i zamkniętymi w smukłych konstrukcjach. Spójrzmy na specyfikacje, ceny i… ofertę promocyjną.

Polska premiera Vivo X300 i Vivo X300 Pro – cena i promocja na start

Właśnie dzisiaj, 30 października 2025 roku, zaprezentowane dwa tygodnie temu smartfony z serii Vivo X300 zadebiutowały w sprzedaży online, a od listopada będzie je można kupić także w sklepach stacjonarnych. Ile kosztują?

Polskie ceny przedstawiają się następująco:

Vivo X300 Pro z 16 GB RAM i 512 GB pamięci na pliki kosztuje 5999 złotych,

z 16 GB RAM i 512 GB pamięci na pliki kosztuje a Vivo X300 też z 16 GB RAM i 512 GB pamięci na pliki kosztuje 4699 złotych.

Ten pierwszy dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i brązowej. Model podstawowy zaś możemy kupić albo w czerni, albo w różu. Dla obu urządzeń przygotowana została także specjalna oferta promocyjna.

Do Vivo X300 Pro w prezencie dołączany jest zestaw fotograficzny Photo Kit (ZEISS 2,35x Telephoto Extender Kit + Imaging Grip) o wartości 1699 złotych, a po wyczerpaniu zapasów – słuchawki Vivo TWS 3e oraz szybka ładowarka o mocy 90 W (łączna wartość tych akcesoriów wynosi 500 złotych). Ten drugi zestaw dołączany jest także do podstawowego modelu Vivo X300.

ZOBACZ TEŻ: Recenzja Vivo X300 Pro.

Nie brakuje powodów, by zainteresować się tymi smartfonami

Rzućmy okiem na to, co w ogóle mają do zaoferowania nowe smartfony Vivo. Oba modele zostały wyposażone w topowy procesor MediaTek Dimensity 9500, z którym współpracuje maksymalnie 16 GB RAM. To obietnica wysokiej wydajności i gotowości do działania nawet z najbardziej wymagającymi aplikacjami. Do tego dochodzą akumulatory o pojemności trochę wyższej niż standardowa (5360 mAh w modelu podstawowym i 5440 mAh w Pro), obsługujące w dodatku szybkie ładowanie z mocą 90 W i ładowanie bezprzewodowe z mocą 40 W.

Największym atutem smartfona Vivo X300 może okazać się kompaktowy rozmiar. Ten model ma wyświetlacz o przekątnej 6,31 cala – niczym podstawowe flagowce największych graczy. Oba modele mogą w dodatku pochwalić się wysoką jasnością ekranów (do 4500 nitów), pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 / IP69, smukłymi konstrukcjami (poniżej 8 mm) oraz – przede wszystkim – aparatami, które obiecują sporo.

Vivo X300 (fot. Vivo)

Pierwsze skrzypce grają aparaty

Vivo X300 Pro ma:

główny aparat Zeiss Gimbal-Grade o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.57) z sensorem Sony LYT-828,

teleobiektyw Zeiss APO o rozdzielczości 200 Mpix (f/2.67) z sensorem HPB,

jak również ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.0),

a z przodu: aparat Zeiss Ultra-Wide Angle o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.0).

Z kolei Vivo X300 ma:

główny aparat Zeiss o rozdzielczości 200 Mpix (f/1.68) z sensorem HPB,

teleobiektyw Zeiss APO o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.57) z sensorem Sony LYT-602,

ten sam ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.0),

a z przodu również aparat Zeiss Ultra-Wide Angle o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.0).

Producent chwali się również procesorem VS1, redukującym szumy i poprawiającym klarowność fotografii, funkcją 4K Stage All-in-One Recoring, umożliwiającą wykonywanie zdjęć HD podczas nagrywania wideo, trybem Dual-View Stage Video, pozwalającym na równoczesne nagrywanie filmów przednią i tylną kamerą, oraz szeregiem nowych rozwiązań optymalizujących wykonywanie portretów.

Vivo X300 Pro (fot. Vivo)

W kontekście serii Vivo X300 warto też wspomnieć o tym, że zamiast systemu Funtouch OS, po raz pierwszy w Europie zastosowany został OriginOS – ten sam, który Vivo od lat stosuje w Chinach. To też dobry moment, by zwrócić uwagę na obietnicę 5 dużych aktualizacji i 7-letniego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa. Producent objął nowe urządzenia jeszcze 3-letnią gwarancją ogólną i 5-letnią na akumulator (jeśli jego kondycja spadnie poniżej 80%, można liczyć na darmową wymianę).

Podsumujmy sobie najważniejsze dane techniczne. Proponuję też porównanie z poprzednią generacją…

Specyfikacja Vivo X300 vs Vivo X300 Pro + porównanie z poprzednikami:

Vivo X200 Vivo X300 Vivo X300 Pro Vivo X200 Pro Wyświetlacz 6,67 cala,

OLED,

2800×1260 pikseli,

120 Hz 6,31 cala,

LTPO OLED,

2640×1216 pikseli,

120 Hz 6,78 cala,

LTPO OLED,

2800×1260 pikseli,

120 Hz 6,78 cala,

LTPO OLED,

2800×1260 pikseli,

120 Hz Procesor MediaTek Dimensity 9400

(3 nm; do 3,62 GHz) MediaTek Dimensity 9500

(3 nm; do 4,21 GHz) MediaTek Dimensity 9500

(3 nm; do 4,21 GHz) MediaTek Dimensity 9400

(3 nm; do 3,62 GHz) Pamięć 12/16 GB RAM,

256/512 GB na pliki 12/16 GB RAM,

256/512 GB na pliki 16 GB RAM,

512 GB na pliki 16 GB RAM,

512 GB na pliki Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.57),

50 Mpix (f/2.57) – teleobiektyw,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.68),

50 Mpix (f/2.57) – teleobiektyw,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.57),

200 Mpix (f/2.67) – teleobiektyw,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.57),

200 Mpix (f/2.67) – teleobiektyw,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) 32 Mpix (f/2.0) Akumulator 5800 mAh,

ładowanie do 90 W 5360 mAh,

ładowanie do 90 W

(bezprzewodowo: 40 W) 5440 mAh,

ładowanie do 90 W

(bezprzewodowo: 40 W) 6000 mAh,

ładowanie do 90 W

(bezprzewodowo: 30 W) Łączność 5G, Wi-Fi (2,4/5/6 GHz),

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi (2,4/5 GHz),

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi (2,4/5/6 GHz),

Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi (2,4/5/6 GHz),

Bluetooth 5.4, NFC System Android 15

(Funtouch OS 15) Android 16

(OriginOS 6) Android 16

(OriginOS 6) Android 15

(Funtouch OS 15) Wymiary i waga 160,3×74,8×7,99 mm,

~200 gramów 150,6×71,9×7,95 mm,

190 gramów 162×75,5×7,99 mm,

226 gramów 162,4×76×8,49 mm,

228 gramów Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69

Poprzednicy – a szczególnie Vivo X200 Pro – ustawili poprzeczkę dość wysoko. Ciekawe, czy nowe modele zdołają ją przeskoczyć. Szanse są niemałe.