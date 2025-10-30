Fotograficzne bestie Vivo dotarły do Polski. Promocja na start

Do Polski dotarły dziś smartfony Vivo X300 i Vivo X300 Pro, wyróżniające się nieprzeciętnymi możliwościami fotograficznymi, połączonymi z potężną wydajnością i zamkniętymi w smukłych konstrukcjach. Spójrzmy na specyfikacje, ceny i… ofertę promocyjną.
Polska premiera Vivo X300 i Vivo X300 Pro – cena i promocja na start
Właśnie dzisiaj, 30 października 2025 roku, zaprezentowane dwa tygodnie temu smartfony z serii Vivo X300 zadebiutowały w sprzedaży online, a od listopada będzie je można kupić także w sklepach stacjonarnych. Ile kosztują?
Polskie ceny przedstawiają się następująco:
- Vivo X300 Pro z 16 GB RAM i 512 GB pamięci na pliki kosztuje 5999 złotych,
- a Vivo X300 też z 16 GB RAM i 512 GB pamięci na pliki kosztuje 4699 złotych.
Ten pierwszy dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i brązowej. Model podstawowy zaś możemy kupić albo w czerni, albo w różu. Dla obu urządzeń przygotowana została także specjalna oferta promocyjna.
Vivo X300 Pro
Do Vivo X300 Pro w prezencie dołączany jest zestaw fotograficzny Photo Kit (ZEISS 2,35x Telephoto Extender Kit + Imaging Grip) o wartości 1699 złotych, a po wyczerpaniu zapasów – słuchawki Vivo TWS 3e oraz szybka ładowarka o mocy 90 W (łączna wartość tych akcesoriów wynosi 500 złotych). Ten drugi zestaw dołączany jest także do podstawowego modelu Vivo X300.
Nie brakuje powodów, by zainteresować się tymi smartfonami
Rzućmy okiem na to, co w ogóle mają do zaoferowania nowe smartfony Vivo. Oba modele zostały wyposażone w topowy procesor MediaTek Dimensity 9500, z którym współpracuje maksymalnie 16 GB RAM. To obietnica wysokiej wydajności i gotowości do działania nawet z najbardziej wymagającymi aplikacjami. Do tego dochodzą akumulatory o pojemności trochę wyższej niż standardowa (5360 mAh w modelu podstawowym i 5440 mAh w Pro), obsługujące w dodatku szybkie ładowanie z mocą 90 W i ładowanie bezprzewodowe z mocą 40 W.
Największym atutem smartfona Vivo X300 może okazać się kompaktowy rozmiar. Ten model ma wyświetlacz o przekątnej 6,31 cala – niczym podstawowe flagowce największych graczy. Oba modele mogą w dodatku pochwalić się wysoką jasnością ekranów (do 4500 nitów), pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 / IP69, smukłymi konstrukcjami (poniżej 8 mm) oraz – przede wszystkim – aparatami, które obiecują sporo.
Pierwsze skrzypce grają aparaty
Vivo X300 Pro ma:
- główny aparat Zeiss Gimbal-Grade o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.57) z sensorem Sony LYT-828,
- teleobiektyw Zeiss APO o rozdzielczości 200 Mpix (f/2.67) z sensorem HPB,
- jak również ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.0),
- a z przodu: aparat Zeiss Ultra-Wide Angle o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.0).
Z kolei Vivo X300 ma:
- główny aparat Zeiss o rozdzielczości 200 Mpix (f/1.68) z sensorem HPB,
- teleobiektyw Zeiss APO o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.57) z sensorem Sony LYT-602,
- ten sam ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.0),
- a z przodu również aparat Zeiss Ultra-Wide Angle o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.0).
Producent chwali się również procesorem VS1, redukującym szumy i poprawiającym klarowność fotografii, funkcją 4K Stage All-in-One Recoring, umożliwiającą wykonywanie zdjęć HD podczas nagrywania wideo, trybem Dual-View Stage Video, pozwalającym na równoczesne nagrywanie filmów przednią i tylną kamerą, oraz szeregiem nowych rozwiązań optymalizujących wykonywanie portretów.
W kontekście serii Vivo X300 warto też wspomnieć o tym, że zamiast systemu Funtouch OS, po raz pierwszy w Europie zastosowany został OriginOS – ten sam, który Vivo od lat stosuje w Chinach. To też dobry moment, by zwrócić uwagę na obietnicę 5 dużych aktualizacji i 7-letniego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa. Producent objął nowe urządzenia jeszcze 3-letnią gwarancją ogólną i 5-letnią na akumulator (jeśli jego kondycja spadnie poniżej 80%, można liczyć na darmową wymianę).
Podsumujmy sobie najważniejsze dane techniczne. Proponuję też porównanie z poprzednią generacją…
Specyfikacja Vivo X300 vs Vivo X300 Pro + porównanie z poprzednikami:
|Vivo X200
|Vivo X300
|Vivo X300 Pro
|Vivo X200 Pro
|Wyświetlacz
|6,67 cala,
OLED,
2800×1260 pikseli,
120 Hz
|6,31 cala,
LTPO OLED,
2640×1216 pikseli,
120 Hz
|6,78 cala,
LTPO OLED,
2800×1260 pikseli,
120 Hz
|6,78 cala,
LTPO OLED,
2800×1260 pikseli,
120 Hz
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9400
(3 nm; do 3,62 GHz)
|MediaTek Dimensity 9500
(3 nm; do 4,21 GHz)
|MediaTek Dimensity 9500
(3 nm; do 4,21 GHz)
|MediaTek Dimensity 9400
(3 nm; do 3,62 GHz)
|Pamięć
|12/16 GB RAM,
256/512 GB na pliki
|12/16 GB RAM,
256/512 GB na pliki
|16 GB RAM,
512 GB na pliki
|16 GB RAM,
512 GB na pliki
|Aparaty z tyłu
|50 Mpix (f/1.57),
50 Mpix (f/2.57) – teleobiektyw,
50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny
|200 Mpix (f/1.68),
50 Mpix (f/2.57) – teleobiektyw,
50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny
|50 Mpix (f/1.57),
200 Mpix (f/2.67) – teleobiektyw,
50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny
|50 Mpix (f/1.57),
200 Mpix (f/2.67) – teleobiektyw,
50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny
|Aparat z przodu
|32 Mpix (f/2.0)
|50 Mpix (f/2.0)
|50 Mpix (f/2.0)
|32 Mpix (f/2.0)
|Akumulator
|5800 mAh,
ładowanie do 90 W
|5360 mAh,
ładowanie do 90 W
(bezprzewodowo: 40 W)
|5440 mAh,
ładowanie do 90 W
(bezprzewodowo: 40 W)
|6000 mAh,
ładowanie do 90 W
(bezprzewodowo: 30 W)
|Łączność
|5G, Wi-Fi (2,4/5/6 GHz),
Bluetooth 5.4, NFC
|5G, Wi-Fi (2,4/5 GHz),
Bluetooth 5.4, NFC
|5G, Wi-Fi (2,4/5/6 GHz),
Bluetooth 6.0, NFC
|5G, Wi-Fi (2,4/5/6 GHz),
Bluetooth 5.4, NFC
|System
|Android 15
(Funtouch OS 15)
|Android 16
(OriginOS 6)
|Android 16
(OriginOS 6)
|Android 15
(Funtouch OS 15)
|Wymiary i waga
|160,3×74,8×7,99 mm,
~200 gramów
|150,6×71,9×7,95 mm,
190 gramów
|162×75,5×7,99 mm,
226 gramów
|162,4×76×8,49 mm,
228 gramów
|Odporność
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
Poprzednicy – a szczególnie Vivo X200 Pro – ustawili poprzeczkę dość wysoko. Ciekawe, czy nowe modele zdołają ją przeskoczyć. Szanse są niemałe.