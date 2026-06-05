Ten smartfon to najnowszy „iPhone z Androidem”

Nawet, zdawałoby się – renomowani producenci nie stronią od kopiowania Apple w bardzo „ewidentny” sposób. Nowy smartfon Vivo V70 Lite wygląda niemal jak kopia 1:1 iPhone’a 17.

Nowy smartfon Vivo V70 Lite wygląda jak brat bliźniak iPhone’a 17

O ile raczej bardziej bawi niż mierzi mnie, gdy mało znani globalnie producenci z Chin kopiują smartfony Apple (ponieważ czasami efekty są wręcz komiczne), o tyle nie podoba mi się, kiedy robią to najwięksi gracze na rynku. Moje zdanie ich strategii jednak nie zmieni. Mimo wszystko smartfon Vivo V70 Lite ratuje całkiem przyzwoita specyfikacja.

Vivo V70 Lite (źródło: Vivo)

Moce obliczeniowe zapewnia temu modelowi procesor MediaTek Dimensity 7400 Turbo 2,5 GHz (4 nm) wraz z maksymalnie 12 GB RAM LPDDR4X. Pamięci wbudowanej – typu UFS 3.1 – jest z kolei od 128 do 256 GB. Energię do działania magazynuje zaś akumulator o pojemności 6500 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 90 W (ładowanie od 1 do 100% zajmuje 52 minuty).

Na przodzie smartfon Vivo V70 Lite ma 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2392×1080 pikseli (387 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz i osiąga jasność do 3000 nitów, a także aparat z matrycą 32 Mpix i przysłoną f/2.4.

Vivo V70 Lite (źródło: Vivo)

Na tył z kolei trafiły dwa aparaty: szerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix (Sony IMX882) z f/1.9 oraz ultraszerokokątny z 8 Mpix sensorem, f/2.2 i kątem widzenia 120°. Do tego smartfon Vivo V70 Lite oddaje do dyspozycji czytnik linii papilarnych, głośniki stereo, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, NFC, port USB-C (USB 2.0) i dual SIM.

Chińczycy zainstalowali też na start system Android 16 z nakładką OriginOS 6. Wymiary urządzenia to z kolei 163,77×76,28×7,59 mm, a masa – 194 gramy. Całość cechuje się również odpornością na pył i wodę, zgodną z kryteriami klasy IP65.

Ile kosztuje smartfon Vivo V70 Lite?

Nowy smartfon Vivo V70 Lite trafił do sprzedaży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Za wersję 8/128 GB trzeba tam zapłacić 1099 dirhamów (równowartość około 1090 złotych), a za wariant 8/256 GB – 1299 dirhamów (~1290 złotych).

Na tę chwilę nie wiadomo, czy smartfon Vivo V70 Lite trafi do sprzedaży w Polsce jak modele Vivo V70 i Vivo V70 FE. Na Tabletowo znajdziecie też porównanie Vivo V70 vs Vivo V70 FE.