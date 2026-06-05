Ferrari wśród laptopów. Cena zwala z nóg

Amerykański producent nawiązał współpracę z Ferrari – legendarną marką z Maranello we Włoszech. Jej owocem jest laptop HP Limited Edition Scuderia Ferrari – ekskluzywny i (dlatego) bardzo drogi.

Laptop HP Limited Edition Scuderia Ferrari został zaprojektowany przez Ferrari i skonstruowany przez HP

Prace nad tym laptopem trwały blisko dwa lata i – jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie amerykańskiego producenta – to urządzenie łączy w sobie legendarny design oraz dziedzictwo wyścigowe Ferrari z zaangażowaniem HP w najnowocześniejsze innowacje i inżynierię.

Laptop HP Limited Edition Scuderia Ferrari ma obudowę w charakterystycznym dla włoskiej marki kolorze, czyli – oczywiście – czerwonym. Jego spód pokryto włóknem węglowym i szkłem Corning Gorilla Glass, dzięki czemu widoczne jest wnętrze urządzenia. Z kolei touchpad nie został wyróżniony – jest niewidoczny gołym okiem, jednak podczas korzystania z niego aktywuje się pasek LED pod klawiaturą (z podświetlanymi klawiszami).

HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC (źródło: HP)

Ponadto laptop HP Limited Edition Scuderia Ferrari ma ponad 2000 skalibrowanych mikrootworów na powierzchni szkła technicznego. Rozwiązanie to wywodzi się z kryteriów dynamiki płynów i ma usprawnić przepływ powietrza, które „przepychają” dwa wbudowane wentylatory.

Efektywny system chłodzenia zdecydowanie może się przydać, jako że laptop HP Limited Edition Scuderia Ferrari został wyposażony w 64 GB RAM i procesor Intel Ultra X7 358H z układem graficznym Arc B390, którego (deklarowana) wydajność sięga 180 TOPS. Na równie wysokim poziomie ma być też bezpieczeństwo dzięki ochronie przed cyberagrożeniami HP Wolf Security for Business na poziomie sprzętowym.

HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC (źródło: HP)

Laptop HP Limited Edition Scuderia Ferrari zaoferuje swoim właścicielom także 14-calowy, dotykowy ekran BrightView Tandem OLED+ o rozdzielczości 3K i jasności do 700 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Fabrycznie zainstalowany system operacyjny to zaś Windows 11 Pro.

Laptop HP Limited Edition Scuderia Ferrari będzie dostępny w ograniczonej liczbie egzemplarzy i wysokiej cenie

HP informuje, że do sprzedaży trafi tylko 4999 egzemplarzy i każdy z nich będzie numerowany, co ma „wzmacniać status urządzenia jako prawdziwego przedmiotu kolekcjonerskiego”. Jego sprzedaż rozpocznie się 12 czerwca 2026 roku, a sugerowaną cenę detaliczną ustalono na 5599 dolarów, co dziś jest równowartością ponad 20 tysięcy złotych.

Laptop HP Limited Edition Scuderia Ferrari będzie oficjalnie dostępny w wybranych krajach:

Australii,

Francji,

Hiszpanii,

Japonii,

Niemczech,

Stanach Zjednoczonych,

Szwajcarii

Wielkiej Brytanii,

Włoszech.

W zestawie znajdzie się laptop, ładowarka sygnowana przez Ferrari oraz niestandardowy skórzany pokrowiec Poltrona Frau (z tej samej włoskiej skóry, której Ferrari używa do obleczenia elementów wnętrza swoich samochodów).