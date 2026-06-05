Portfel Google jak mObywatel. Świetna wiadomość dla Europejczyków

Portfel Google, mimo swojej nazwy, przynajmniej w Europie nie umożliwia przechowywania wszystkich potrzebnych na co dzień dokumentów – jak na przykład mObywatel. Wkrótce jednak jego funkcjonalność na Starym Kontynencie zostanie rozszerzona o istotną funkcję.

Portfel Google pozwoli potwierdzić wiek jak dowód osobisty

Z uwagi na ogromne różnice w obowiązującym prawie, Portfel Google oferuje znacznie większą funkcjonalność w Stanach Zjednoczonych niż w Europie. Mieszkańcy USA już od dawna mogą przechować w nim Digital ID, stworzone z użyciem dowodu osobistego, prawa jazdy i/lub paszportu (pod warunkiem, że dokumenty wydano w USA).

Amerykański gigant ogłosił, że już latem 2026 roku mieszkańcy wybranych krajów w Unii Europejskiej będą mogli skorzystać z nowej funkcji aplikacji Portfel Google. Pozwoli ona potwierdzić wiek i tożsamość dzięki Digital ID (pol. cyfrowy dowód tożsamości).

Początkowo w Europie ma to być realizowane we współpracy ze Sparkasse Bank. Jego klienci będą mogli potwierdzić swój wiek i tożsamość z użyciem aplikacji Portfel Google w aplikacjach i na stronach internetowych bez konieczności przekazywania innych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres czy data urodzenia.

Digital ID w aplikacji Portfel Google (źródło: Google)

W przyszłości Google planuje jednak współpracować również z innymi dostawcami, aby więcej osób mogło potwierdzać swój wiek i tożsamość z użyciem aplikacji Portfel Google. Firma z Mountain View zastrzega jednak, że Digital ID nie zastępuje fizycznego dokumentu, aczkolwiek w wybranych przypadkach może być traktowane na równi z nim (na przykład podczas lotów krajowych w USA, jeśli do stworzenia Digital ID użyto paszportu).

Podobna funkcjonalność zostanie wdrożona również w aplikacji mObywatel poprzez zintegrowanie z nim Europejskiego Portfela Tożsamości (pilotażowo jeszcze w 2026 roku).

Zakupy z użyciem Google Pay będą szybsze i wygodniejsze

Pozostając w temacie Portfela Google, Amerykanie ogłosili również wdrożenie nowego procesu dokonywania płatności w internecie z użyciem Google Pay.

Do tej pory bowiem, kiedy klient chciał zapłacić za zakupy w ten sposób, był przekierowywany na nową stronę, na której mógł wybrać kartę do płatności oraz zatwierdzić ją. I choć trudno uznać to za niewygodne, to firma z Mountain View zdecydowała się wdrożyć nowe rozwiązanie, które przyspieszy dokonywanie płatności.

Dzięki niemu cały proces odbywa się bez opuszczania strony sklepu, ponieważ w podsumowaniu zamówienia, po wybraniu Google Pay jako metody płatności, w tym samym oknie pojawi się moduł, pozwalający wybrać kartę i uregulować należność.

Dzięki temu płacenie za zakupy będzie jeszcze szybsze i wygodniejsze. Rozwiązanie to jest już dostępne dla wybranych sprzedawców, korzystających z Airwallex, a wkrótce będą mogli z niego skorzystać również użytkownicy Adyen. Google deklaruje, że z czasem ma zamiar udostępniać tę funkcjonalność w kolejnych sklepach dzięki współpracy z partnerami na całym świecie.