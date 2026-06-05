Subskrypcja Instagram Plus już dostępna. Oto, co można zyskać dzięki niej

W ubiegłym tygodniu, pod koniec maja 2026 roku, Meta oficjalnie zapowiedziała subskrypcje Instagram Plus, Facebook Plus i WhatsApp Plus. Pierwsza z nich jest już dostępna dla użytkowników.

Subskrypcja Instagram Plus już dostępna. Co daje?

Kiedy Naomi Gleit, Head of Product w Meta, kilka dni temu anonsowała subskrypcje Instagram Plus, Facebook Plus i WhatsApp Plus, poskąpiła szczegółów na ich temat. Amerykański gigant nie poinformował wówczas, na jakie konkretnie korzyści mogą liczyć osoby, które zdecydują się wykupić abonament.

Teraz Instagram oficjalnie ogłosił udostępnienie subskrypcji Instagram Plus i podał listę funkcji, dostępnych wyłącznie dla abonentów. Korzyści skupiają się na trzech obszarach. Pierwszy z nich to możliwość „zbliżenia się do tych, którzy są ważni”.

Stories subskrybentów Instagram Plus będą traktowane priorytetowo, tj. wyświetlą się jako pierwsze u obserwujących. Ponadto płacący za abonament użytkownicy zyskują możliwość wysyłania żywych, animowanych serc, które wybuchają na ekranie, a także udostępniania swoich Stories określonym grupom odbiorców (można stworzyć wiele różnych list). Można też wydłużyć dostępność (widoczność) takich materiałów do 48 godzin.

Nowe funkcje dzięki subskrypcji Instagram Plus (źródło: Instagram)

Subskrypcja Instagram Plus daje również możliwość przeglądania Stories innych użytkowników bez presji, aby na nie reagować. Płacący za abonament może też sprawdzić, ile razy jego Stories były oglądane ponownie i czy obejrzała je konkretna osoba.

Trzeci obszar, na jakim skupia się subskrypcja Instagram Plus, to personalizacja. Dzięki zapłaceniu użytkownik może wybrać inną ikonę aplikacji (spośród zaprojektowanych przez samą platformę oraz innych twórców) i inny font profilu w bio. Ponadto subskrybenci mogą przypiąć do nawet 6 postów na swoim profilu i opublikować nową treść (na profilu lub innych wyróżnionych miejscach), która nie pojawi się w feedzie znajomych.

Instagram równocześnie zadeklarował, że w nadchodzących miesiącach subskrypcja Instagram Plus zostanie rozszerzona o kolejne ekskluzywne funkcje.

Ile kosztuje subskrypcja Instagram Plus?

Cena Instagram Plus została ustalona na 3,99 dolarów, co jest równowartością około 15 złotych. Możliwość jej wykupienia jest udostępniana sukcesywnie kolejnym użytkownikom platformy.