Dobrze się patrzy na nowości Vivo. Trochę ich jest

Vivo S60 i Vivo S60 Vitality Edition to dwa nowe smartfony ze średniej półki, kierowane do osób, którym zależy na przyzwoitej wydajności i długim czasie pracy, ale niemających szczególnie wygórowanych wymagań. Wraz z nimi zadebiutowały słuchawki, ale po kolei…

Dwa smartfony z serii Vivo S60 zadebiutowały na rynku. Co to za jedne?

Oba smartfony z serii Vivo S60 mają ze sobą wiele cech wspólnych. To między innymi 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2750×1260 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności sięgającej 5000 nitów. Z przodu jednego i drugiego modelu zainstalowany został również aparat o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.0).

System fotograficzny z tyłu tworzą: główny aparat 50 Mpix (f/1.75) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), ultraszerokokątny moduł 8 Mpix (f/2.2) oraz – wyłącznie w modelu S60 bez dopisków – dodatkowy sensor 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem (f/2.65) oferującym 3-krotny zoom optyczny.

Kolejną różnicą między nimi jest procesor. Model podstawowy bazuje na wydajnym, choć już nieco leciwym chipsecie Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, podczas gdy wariant z dopiskiem Vitality Edition ma na pokładzie (niedawno zaprezentowany) MediaTek Dimensity 7500 nieco niższej klasy.

Vivo S60 / Vivo S60 Vitality Edition (fot. Vivo)

Oba modele dorzucają do tego pamięć LPDDR5X, akumulator o pojemności 7200 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 90 W, głośniki stereo, ultradźwiękowy skaner linii papilarnych oraz system Android 16 z nakładką OriginOS 6. Całość wieńczy konstrukcja o grubości 7,92 mm, cechująca się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69. Podsumujmy…

Specyfikacja Vivo S60 vs Vivo S60 Vitality Edition:

Vivo S60 Vivo S60 Vitality Edition Wyświetlacz 6,59 cala,

AMOLED,

2750×1260 pikseli,

144 Hz,

do 5000 nitów 6,59 cala,

AMOLED,

2750×1260 pikseli,

144 Hz,

do 5000 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm; do 3 GHz) MediaTek Dimensity 7500 (4 nm; do 2,6 GHz) RAM 12 GB / 16 GB 8 GB / 12 GB Pamięć masowa 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB Akumulator 7200 mAh,

ładowanie do 90 W 7200 mAh,

ładowanie do 90 W Aparat z przodu 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) Aparaty z tyłu – 50 Mpix (f/1.75) z OIS – główny;

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

– 50 Mpix (f/2.65) – teleobiektyw – 50 Mpix (f/1.75) z OIS – główny;

– 8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny System Android 16 / OriginOS 6 Android 16 / OriginOS 6 Wymiary 157,5 × 74,3 × 7,92 mm 157,5 × 74,3 × 7,92 mm Waga 205 gramów 205 gramów Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69

Ile kosztują smartfony Vivo S60 i S60 Vitality Edition?

Póki co smartfony trafiły do sprzedaży w Chinach. Ceny przedstawiają się tam następująco:

Vivo S60: 16/512 GB – 4399 juanów (równowartość ~2365 złotych), 12/512 GB – 3999 juanów (~2150 złotych), 12/256 GB – 3599 juanów (~1935 złotych),

Vivo S60 Vitality Edition: 12/512 GB – 3499 juanów (~1880 złotych), 12/256 GB – 3199 juanów (~1720 złotych), 8/256 GB – 2899 juanów (~1555 złotych).



Na razie nic nie wiadomo na temat ewentualnej premiery urządzeń w naszej części świata.

Vivo S60 / Vivo S60 Vitality Edition (fot. Vivo)

Vivo ma też nowe słuchawki

Wraz z wyżej opisanymi smartfonami na rynku pojawiły się bezprzewodowe słuchawki Vivo TWS 5e reprezentujące klasę podstawową. Zostały wyposażone w 11-milimetrowe przetworniki dynamiczne, wykorzystują łączność Bluetooth 5.4 i obsługują kodeki AAC, SBC i LC3. Producent wzbogacił je również o system wirtualnego dźwięku przestrzennego.

Słuchawki oferują aktywną redukcję hałasu (ANC) o całkiem niezłej skuteczności (55 dB), a do tego eliminują szumy podczas rozmów głosowych. Jeśli zaś chodzi o czas pracy, sięgać ma 13 godzin solo i 55 godzin wraz z etui ładującym. Producent chwali się jeszcze odpornością w klasie IP54 i niskimi opóźnieniami (na poziomie 42 ms).

Vivo TWS 5e (fot. Vivo)

Światło dzienne ujrzały także pierwsze wokółuszne słuchawki z ANC w ofercie tego producenta, nad których nazwą musiał długo pogłówkować – brzmi: Vivo Over-Ear Noise-Cancelling Headphones. Ważą 238 g, mają miękkie nauszniki wykonane z pianki zapamiętującej kształt i oferują aktywną redukcję hałąsy o skuteczności sięgającej 58 dB.

Jeśli chodzi o fundamenty specyfikacji, nowe słuchawki Vivo wykorzystują 40-milimetrowe przetworniki, mają certyfikat Hi-Res Audio, oferują wirtualny dźwięk przestrzenny i potrafią całkiem sporo wytrzymać między jednym ładowaniem a kolejnym. Konkretnie czas pracy sięga 35 godzin z ANC i nawet 75 godzin z wyłączonym odszumianiem.

Vivo Over-Ear Noise-Cancelling Headphones (fot. Vivo)

Na razie nie pojawiły się żadne zapowiedzi na temat premiery słuchawek w Europie. Są póki co dostępne w Chinach, gdzie cena Vivo TWS 5e wynosi 229 juanów (~125 złotych), a Vivo Over-Ear Noise-Cancelling Headphones – 499 juanów (~270 złotych).