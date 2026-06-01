Takiego laptopa jeszcze nie było. Ma pomóc zmieniać świat na lepsze

W ofercie Microsoftu nigdy nie było takiego laptopa. Według amerykańskiego producenta jest on kierowany do klientów, którzy chcą zmieniać świat. Ten sprzęt ma im w tym pomóc.

Nowy laptop Microsoft Surface Laptop Ultra ma pomóc zmieniać świat na lepsze

Microsoft może nie jest producentem, którzy regularnie ląduje w TOP 5 największych dostawców tabletów i laptopów na świecie, lecz nie zniechęca go to do kontynuowania działalności w tym segmencie. Wręcz przeciwnie – właśnie zaanonsował sprzęt, jakiego nigdy wcześniej nie miał w swojej ofercie.

Jak twierdzą Amerykanie, nowy laptop Microsoft Surface Laptop Ultra jest kierowany do osób, które „tworzą świat”. A konkretniej dla tych, którzy budują systemy, przełomy i infrastrukturę, na której opiera się świat i która go zmienia oraz tych, którzy postrzegają ograniczenia jako wady i mają wizję, jak je pokonać.

Nowy laptop Microsoft Surface Laptop Ultra zapewnia bowiem – jak utrzymuje producent z Redmond – potężną moc obliczeniową dzięki nowemu chipowi Nvidia RTX Spark oraz Nvidia Blackwell RTX GPU z nawet 128 GB wbudowanej pamięci i pełną obsługą CUDA. Amerykanie informują, że ujednolicona pamięć umożliwia dynamiczne przydzielanie dostępnego RAM pomiędzy CPU i GPU w zależności od potrzeb.

Sama Nvidia nie zdradziła natomiast zbyt wielu szczegółów dotyczących RTX Spark. Zadeklarowała jedynie wydajność AI do 1 petaflop oraz obecność 6144 rdzeni Blackwell RTX i 20 rdzeni CPU Mediatek Arm. Ponadto Tajwańczycy wspomnieli o chipie NPU i poborze do 80 W mocy.

Microsoft przy tym utrzymuje, że nowy laptop Microsoft Surface Laptop Ultra będzie działał cicho, a do tego nawet przez cały dzień. Użytkownicy nie będą zatem „przywiązani” do gniazdka również podczas wykonywania zaawansowanych zadań.

Do ich dyspozycji będzie też dotykowy, 15-calowy ekran mini-LED PixelSense Ultra z 262 ppi, osiągający jasność do 2000 nitów w trybie HDR, a także złącza HDMI, USB-A, USB-C i audio oraz czytnik kart pamięci.

Kiedy będzie można kupić nowy laptop Microsoft Surface Laptop Ultra?

Microsoft poinformował, że jego nowy laptop Microsoft Surface Laptop Ultra trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku. Nie podano jednak konkretniejszego terminu czy dokładnej daty. Tak samo nie ujawniono, ile trzeba będzie zapłacić za ten sprzęt, lecz można spodziewać się, że niemało – to na pewno nie będzie tani laptop czy laptop dla ucznia/studenta.