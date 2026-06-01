Poczta Polska kupi nowe tablety dla listonoszy

Poczta Polska zamierza – jak sama określiła – zrobić kolejny krok na drodze transformacji i cyfrowej modernizacji logistyki. Wkrótce rozpocznie się postępowanie, w ramach którego pozyskane zostaną nowe tablety dla listonoszy oraz terminale mobilne.

Poczta Polska często słyszy od ludzi, że jest zacofana względem konkurencji i najlepiej, żeby zakończyła działalność. To ostatnie oczywiście nie nastąpi z wielu różnych powodów, jednak spółka Skarbu Państwa chce ocieplić swój wizerunek, inwestując w wymianę sprzętu, aby lepiej i szybciej odpowiadać na oczekiwania klientów.

Dziś Poczta Polska poinformowała, że rozpoczęto przetarg, w ramach którego chce pozyskać prawie 5,5 tysiąca terminali mobilnych wraz z pakietem usług i serwisem na okres 5 lat. Wyłoniony zwycięzca będzie musiał zapewnić też akcesoria, takie jak etui ochronne, zabezpieczenie ekranu i dodatkowa bateria.

Nowe terminale mobilne mają być wyposażone m.in. w skanery kodów kreskowych, GPS i funkcje płatności bezgotówkowych oraz dostosowane do specyfiki pracy w terenie, placówkach i magazynach. Poczta Polska przekonuje, że przyspieszy to wykonywanie zadań, ponieważ m.in. umożliwi odejście od ręcznych i mało efektywnych procesów.

Jak twierdzi Radosław Małkiewicz, dyrektor Biura Architektury Sieci Logistycznej Poczty Polskiej, klienci zyskają szybszą i bardziej przejrzystą obsługę oraz wyższą jakość usług, co powinno pozytywnie wpłynąć na ocenę spółki i być może nawet zachęcić kolejne osoby do skorzystania z jej usług.

W następnej kolejności Poczta Polska rozpocznie kolejne postępowanie, tym razem mające na celu pozyskanie nowych tabletów dla listonoszy. W tym przypadku szczegóły nie są jeszcze znane – zapewne zostaną podane po rozpoczęciu przetargu.

Poczta Polska wyda mnóstwo pieniędzy na holistyczną modernizację

Przetarg na nowe terminale mobilne, a następnie również tablety to kolejne elementy wielkiego Planu Transformacji, którego celem jest likwidacja długu technologicznego i przekształcenie tradycyjnego operatora pocztowego w firmę kuriersko-handlowo-cyfrowo-finansową.

Wcześniej Poczta Polska poinformowała, że zamierza kupić nawet 25 tysięcy komputerów za ponad 100 milionów złotych oraz dowiedzieliśmy się, że listonosze Poczty Polskiej otrzymają nowe samochody. Ponadto spółka buduje flotę nowych bankowozów do przewozu gotówki.