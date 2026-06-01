Jak MacBook Neo, ale z Windowsem. Dell ma ciekawą propozycję

Marcowa premiera MacBooka Neo była nie lada wydarzeniem. Nie dość, że jest to pierwszy tak tani laptop w ofercie firmy Apple, to jeszcze stanowi dowód na to, że próg wejścia do klasy quasi-premium może być ustawiony bardzo nisko. Teraz na podobny krok zdecydował się inny amerykański producent, mianowicie Dell. Ma to o tyle duże znaczenie, że tym razem mówimy o przenośnym komputerze z systemem Windows 11.

Nowy laptop Dell XPS 13 jest wyjątkowo tani. To odpowiedź na MacBooka Neo

XPS to seria kojarzona raczej z drogimi laptopami biznesowymi klasy premium lub plasującymi się tuż poniżej tego progu (podobnie jak MacBooki). Tymczasem nowy Dell XPS 13 (jak MacBook Neo) jest zapowiadany jako wydajny i dobrze wykonany, a przy tym wyjątkowo przystępny cenowo sprzęt.

Konkretnie startuje z poziomu 599 dolarów dla sektora edukacyjnego i 699 dolarów poza nim – po obecnym kursie jest to równowartość, odpowiednio, ~2175 i ~2540 złotych. Dla porównania, MacBook Neo jest wyceniany na 499 i 599 dolarów (a w Polsce kosztuje 2499 i 2999 złotych). Propozycja firmy Dell jest więc nieco droższa, ale cena nadal utrzymana w bardzo niskich rejonach.

Dell XPS 13 (2026) / fot. Dell

Co oferuje w zamian? Specyfikacja laptopa Dell XPS 13 (2026)

Cena w oderwaniu od specyfikacji mówi niewiele, tymczasem nowy laptop Dell XPS 13 ma się czym pochwalić. W podstawowej wersji mający zaledwie 12,7 mm grubości i ważący około 1 kg sprzęt mieści w aluminiowej obudowie procesor Intel Core Series 3, 8 GB RAM typu LPDDR5X i SSD o pojemności 256 GB. Dokładając nieco pieniędzy można mieć więcej – na przykład procesor Intel Core Ultra Series 3, 32 GB RAM i 1 TB na pliki.

Do tego dochodzi 13,4-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560×1600 pikseli i częstotliwości odświeżania sięgającej 120 Hz, cztery głośniki, moduł Wi-Fi 7 oraz podświetlana klawiatura. Dla porównania: MacBook Neo odświeża obraz z częstotliwością jedynie 60 Hz i nie oferuje podświetlenia klawiszy.

Specyfikację uzupełniają dwa porty USB 3.2 Gen 2 typu C oraz dwa wentylatory odpowiadające za regulację temperatury wewnątrz obudowy. Ta ostatnia występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: szarej i błękitnej.

Kiedy laptop Dell XPS 13 (2026) trafi do sprzedaży?

Laptop Dell XPS 13 w podstawowej konfiguracji zadebiutuje na rynku jeszcze w tym miesiącu (no, przynajmniej amerykańskim). Bardziej zaawansowane modele dołączą do niego pod koniec lata br.

Ciekaw jestem jego bezpośredniego porównania z MacBookiem Neo. Jest nieco droższy, ale ma dwa (a nie jeden port USB 3. generacji), teoretycznie lepszy wyświetlacz, podświetlaną klawiaturę, no i system Windows 11, a wszystko to przy lżejszej konstrukcji.