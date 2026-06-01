Nowy trend w smartfonach? Rozwiązuje istotny „problem”

Producenci „grają bezpiecznie”, ponieważ wiedzą, że klienci nie patrzą przychylnie na „udziwnione” konstrukcje. To jednak już kolejny taki smartfon, co wskazuje, że być może taka forma ma szanse na większą adopcję na rynku.

Ten smartfon nie jest typowy, ale dlatego może się spodobać klientom

Smartfony z Androidem właściwie od zawsze mają taką samą formę – prostokąta o proporcjach ~2:1. Oczywiście, zdarzały się wyjątki, lecz nie przetrwały one próby czasu. Kto wie, może tym razem się uda? Zapowiedziano bowiem kolejny kompaktowy smartfon, który jest kwadratowy.

Nietypowy kształt to jednak nie jedyne, co go wyróżnia, ponieważ ekran nie tylko jest kwadratowy, ale też nie ma żadnego otworu na aparat. Nie oznacza to, że nie można robić autoportretów w „typowy” sposób, tj. patrząc na wyświetlacz.

Nowy smartfon Coolpad otrzymał bowiem ruchomy aparat z matrycą o rozdzielczości 13 Mpix, który może obrócić się o 180°. To także „nietypowy” element, choć również widywany w przeszłości, choćby w modelu Asus Zenfone 7 Pro. To idealne rozwiązanie dla osób, które raczej nie robią sobie selfie, lecz czasem mimo wszystko mogą chcieć to zrobić albo wykonać połączenie wideo.

źródło: ITHome

Zaanonsowany w Chinach smartfon Coolpad zawdzięcza swoją kompaktowość zastosowaniu wyświetlacza (LCD) o przekątnej zaledwie 3,95 cala i rozdzielczości 720×720 pikseli. Ponadto otrzymał procesor MediaTek Helio G99 wraz z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz pilot na podczerwień i akumulator o pojemności 2450 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 10 W.

Smartfon jest jednak nie tylko kompaktowy, ale też tani, gdyż jego regularną cenę ustalono na 1099 juanów, co jest równowartością około 560 złotych. A początkowo będzie można go kupić już za 999 juanów (~540 złotych).

Naturalnie nie można liczyć na oficjalną dostępność w Polsce, choć jeśli taka konstrukcja do Was przemawia, to na rynku dostępna jest podobna propozycja.

Ikko MindOne Pro to kolejny „kwadratowy” smartfon

Klienci z Polski mogą kupić smartfon Ikko MindOne Pro, który ma podobnie „kwadratowatą” konstrukcję i obracany o 180° aparat – tu już o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.88) z OIS. Wyświetlacz – AMOLED – w tym modelu jest prostokątny, choć wciąż blisko mu do kwadratu. Cechuje go przekątna 4,02 cala i rozdzielczość 1240×1080 pikseli, a do tego jest funkcja odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i szkło szafirowe o twardości 9H.

Ikko MindOne Pro (źródło: Ikko)

Smartfon Ikko MindOne Pro jest również wyposażony w procesor MediaTek MT8771 2,2 GHz, 8 GB RAM, 256 GB pamięci wbudowanej i akumulator o pojemności 2200 mAh. Ponadto specyfikacja obejmuje jeszcze m.in. NFC, czytnik linii papilarnych, slot na kartę SIM w formacie nano, głośniki stereo i port USB-C (USB 2.0).

Decydując się na zakup, klient otrzymuje jednak nie tylko smartfon Ikko MindOne Pro, ale też wbudowaną kartę SIM (vSIM), która zapewnia darmowy dostęp do internetu (prawdopodobnie o ograniczonej prędkości) w ponad 60 regionach – w Europie, Azji oraz Ameryce Północnej (USA, Kanada, Meksyk). Producent oferuje również możliwość „doładowania”, aby móc korzystać z internetu w ponad 140 regionach.

Całe urządzenie ma grubość 8,9 mm, waży 136 gramów, pracuje pod kontrolą systemu Android i cechuje się odpornością IP54. Smartfon Ikko MindOne Pro jest dostępny w sklepie producenta za 1590 złotych w czterech kolorach: białym, czarnym, niebieskim i różowym.